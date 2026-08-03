A festa contará com novena, missas, shows, gastronomia - Foto: Comissão da Festa da Glória

A festa contará com novena, missas, shows, gastronomiaFoto: Comissão da Festa da Glória

Publicado 03/08/2026 15:04

Valença - Valença se prepara para viver um dos momentos mais importantes do seu calendário anual com a realização da 190ª Festa de Nossa Senhora da Glória, padroeira do município. Entre os dias 5 e 16 de agosto, a tradicional celebração reunirá milhares de fiéis, moradores e visitantes em uma programação que une fé, cultura, lazer e tradição. Organizada pela Paróquia da Catedral de Nossa Senhora da Glória, a festividade conta, mais uma vez, com o apoio da Prefeitura de Valença se prepara para viver um dos momentos mais importantes do seu calendário anual com a realização da 190ª Festa de Nossa Senhora da Glória, padroeira do município. Entre os dias 5 e 16 de agosto, a tradicional celebração reunirá milhares de fiéis, moradores e visitantes em uma programação que une fé, cultura, lazer e tradição. Organizada pela Paróquia da Catedral de Nossa Senhora da Glória, a festividade conta, mais uma vez, com o apoio da Prefeitura de Valença , por meio do Governo Presente.

Neste ano, a festa tem como tema "Como tenda habitada por Deus e cuidada pela Mãe do Redentor, a Igreja aprende a acolher, gerar e oferecer a vida", inspirado nas Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil para o triênio 2026-2032.

Durante quase duas semanas, a Catedral de Nossa Senhora da Glória e o tradicional Pavilhão Leoni serão palco de uma extensa programação religiosa, social e artística, preservando uma tradição que há 190 anos faz parte da história e da identidade do município.

Além do significado religioso para a comunidade católica, a Festa da Glória representa um importante impulso para a economia local. O evento movimenta o comércio, fortalece o turismo religioso e beneficia hotéis, restaurantes, bares, ambulantes e diversos prestadores de serviços, consolidando-se como uma das maiores celebrações do interior do Estado do Rio de Janeiro.

A programação religiosa contará com a tradicional Novena em preparação ao Dia da Padroeira, além de celebrações especiais. Um dos momentos mais aguardados acontece no dia 14 de agosto, com a Cerimônia da Dormição de Maria Santíssima, seguida pela Procissão de Nossa Senhora da Boa Morte e pela Missa Solene da Vigília da Assunção de Maria, presidida por Dom Nelson Francelino Ferreira. Já no dia 15 de agosto, data dedicada à padroeira, serão realizadas as celebrações solenes em honra a Nossa Senhora da Glória, ponto alto da programação religiosa.

A agenda cultural também promete atrair grande público. O palco principal receberá artistas e bandas locais e regionais de diferentes estilos musicais ao longo dos 12 dias de festa. Entre as atrações estão Soul Balanço, Vitor Quaresmo e convidados, Blue Ace, Sheila Mell, Banda Lucky, Jardel, Orquestra Filarmônica do Jardim Valença, Academia de Dança Clebinho e Bete, Luana Vaz, Danilo do Cavaco, Os Mineirinhos, Renovação Art Show, Pé de Moça, Juliana Maia, Stylo Forronejo, DJ Fernando, Max, o Mercenário do Forró, Razão de Ser, Red Fenders, Banda PMPO, Pegada Xique, Rodrigo Auad, Of Samba, Grupo Efikasia, Claudinei, a Potência do Forró, Dioguinho, Barreritos, Darriê, Jhony e Flávio & Bira.

No Pavilhão Leoni, a programação social manterá viva uma das marcas da Festa da Glória. As pastorais, equipes e voluntários da paróquia promoverão diversos eventos gastronômicos, como a tradicional Feijoada de abertura, Noite das Tortas, Noite da Pizza, Jantar Árabe, Almoço Caseiro, Bolo de Nossa Senhora, Canjiquinha, Caldo de Mandioca com Frango, Noite Italiana, Strogonoff de Frango e o tradicional Almoço Festivo da Padroeira. O encerramento da programação social acontecerá no dia 16 de agosto com o Show de Prêmios e a Cantina.

Para garantir a realização da festa com segurança e estrutura adequada, a Prefeitura de Valença mobilizou diversas secretarias municipais. Participam da operação as Secretarias de Cultura e Turismo, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Assistência, Esporte e Envelhecimento Saudável, Serviços Públicos, além de outros órgãos da administração municipal responsáveis pela infraestrutura, limpeza urbana, mobilidade, atendimento em saúde e apoio logístico.

A parceria entre a Igreja Católica e a Prefeitura de Valença reforça o compromisso com a preservação das tradições religiosas e culturais do município, contribuindo para que a Festa de Nossa Senhora da Glória continue sendo um patrimônio da população valenciana e uma das mais importantes celebrações religiosas do interior fluminense.