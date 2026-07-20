O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAAFoto: Asscom/PMV
Sessão gratuita do documentário "A Saga dos Excedentes" resgata capítulo marcante da história de Valença
O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAA
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Cine Clube da Casa de Cultura JUCERJA Valença é inaugurado com documentário sobre a Banda Progresso
A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo Toledo
Valença homenageia imigração japonesa e reconhece legado de pioneiros que ajudaram a construir a cidade
Dia do Migrante Japonês celebra a contribuição da comunidade nipônica para o desenvolvimento econômico, agrícola e social do município
5ª Festa do Queijo consolida Valença como referência em turismo, gastronomia e grandes eventos
Evento reuniu milhares de visitantes, bateu recordes de vendas e fortaleceu a imagem do município como Capital Estadual do Queijo
19ª Exposição Agropecuária de Valença arrecada quase 1,6 tonelada de alimentos para ações sociais
Mobilização solidária durante a Expo Valença beneficiará instituições e famílias em situação de vulnerabilidade no município
Valença recebe show de Nilze Carvalho com repertório do álbum "Nos Combates da Vida"
Apresentação integra o projeto Sesc Pulsar e celebra o samba e a música brasileira contemporânea
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