O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAA - Foto: Asscom/PMV

O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAAFoto: Asscom/PMV

Publicado 20/07/2026 15:13

Valença - A Prefeitura de A Prefeitura de Valença , por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, convida a população para uma noite de valorização da memória, da educação e da cultura. Na próxima terça-feira, 22 de julho, às 19h, a Casa de Cultura JUCERJA Valença recebe a exibição gratuita do documentário "A Saga dos Excedentes – O Sonho da Medicina", produção que retrata um dos episódios mais importantes da história do município.

Premiado em festivais de cinema, o documentário apresenta a trajetória dos estudantes conhecidos como "excedentes", que, na década de 1960, mobilizaram uma luta em defesa do direito de ingressar no ensino superior. O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAA, consolidando o município como um importante polo de educação superior no estado do Rio de Janeiro.

A produção resgata depoimentos, documentos e acontecimentos que marcaram essa conquista histórica, evidenciando o impacto da iniciativa para milhares de estudantes e para o desenvolvimento educacional de Valença.

A sessão também representa uma homenagem ao trabalho desenvolvido pela Fundação Educacional Dom André Arcoverde (FAA), responsável por preservar essa memória e manter viva a história de uma conquista construída com determinação, união e compromisso com a educação.

Além de oferecer acesso gratuito a uma obra de grande relevância histórica e cultural, o evento proporciona ao público a oportunidade de conhecer ou revisitar um capítulo que ajudou a transformar a realidade do município e influenciou a formação de profissionais em todo o país.

A Prefeitura de Valença reforça o convite para que estudantes, professores, profissionais da saúde, ex-alunos, familiares e toda a comunidade participem desse momento especial de reflexão e valorização da história local.

A exibição será realizada na Casa de Cultura JUCERJA Valença, instalada no histórico Palacete Visconde do Rio Preto, localizado na Praça Visconde do Rio Preto (Jardim de Cima), nº 401, Centro, com entrada gratuita.