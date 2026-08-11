Os dois homens foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da justiçaFoto: Reprodução/Internet

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Luan Campos
Valença - Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença, com apoio da Polícia Militar, prenderam dois homens apontados como gerentes do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho em Conservatória, distrito de Valença, no Sul Fluminense.
A prisão ocorreu na sexta-feira (7), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelos agentes da unidade. Segundo as investigações, os dois suspeitos eram responsáveis por administrar a comercialização de entorpecentes na região.
Durante a ação, os policiais localizaram os suspeitos e realizaram as prisões. Com a dupla, foram apreendidos cinco celulares, além de porções de cocaína e maconha e dinheiro em espécie. Os dois homens foram conduzidos à delegacia e presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem à disposição da Justiça.
A ação faz parte do trabalho integrado das forças de segurança para combater a atuação de grupos criminosos e o comércio de drogas no Sul Fluminense. Até o momento da publicação, não foi possível contato com a defesa dos suspeitos.