Os dois homens foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da justiça - Foto: Reprodução/Internet

Os dois homens foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da justiçaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 11/08/2026 14:26

Valença - Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Policiais civis da 91ª Delegacia de Polícia de Valença , com apoio da Polícia Militar, prenderam dois homens apontados como gerentes do tráfico de drogas ligado ao Comando Vermelho em Conservatória, distrito de Valença, no Sul Fluminense.

A prisão ocorreu na sexta-feira (7), após um trabalho de inteligência e monitoramento realizado pelos agentes da unidade. Segundo as investigações, os dois suspeitos eram responsáveis por administrar a comercialização de entorpecentes na região.

Durante a ação, os policiais localizaram os suspeitos e realizaram as prisões. Com a dupla, foram apreendidos cinco celulares, além de porções de cocaína e maconha e dinheiro em espécie. Os dois homens foram conduzidos à delegacia e presos pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permanecem à disposição da Justiça.

A ação faz parte do trabalho integrado das forças de segurança para combater a atuação de grupos criminosos e o comércio de drogas no Sul Fluminense. Até o momento da publicação, não foi possível contato com a defesa dos suspeitos.