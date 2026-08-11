Os dois homens foram conduzidos à delegacia e estão à disposição da justiçaFoto: Reprodução/Internet
Polícia prende dois apontados como gerentes do tráfico em Conservatória, distrito de Valença
Dupla ligada ao Comando Vermelho foi presa após trabalho de inteligência; polícia apreendeu drogas, celulares e dinheiro em espécie
Polícia prende dois apontados como gerentes do tráfico em Conservatória, distrito de Valença
Dupla ligada ao Comando Vermelho foi presa após trabalho de inteligência; polícia apreendeu drogas, celulares e dinheiro em espécie
Homem é morto a tiros no bairro Biquinha, em Valença
Vítima, de 32 anos, foi encontrada com dois disparos na cabeça; PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime
5º Festival Delícias do Vale do Café começa nesta sexta-feira em Conservatória
Evento reúne restaurantes, produtores e artesãos até 16 de agosto e homenageia a tradicional "Cozinha de Fazenda"
Valença celebra 190ª Festa de Nossa Senhora da Glória
Tradicional festa da padroeira acontece entre os dias 5 e 16 de agosto e contará com novena, missas, shows, gastronomia e apoio da Prefeitura de Valença
Sessão gratuita do documentário "A Saga dos Excedentes" resgata capítulo marcante da história de Valença
O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAA
Cine Clube da Casa de Cultura JUCERJA Valença é inaugurado com documentário sobre a Banda Progresso
A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo Toledo
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.