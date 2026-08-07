PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime.Foto: Divulgação
Homem é morto a tiros no bairro Biquinha, em Valença
Vítima, de 32 anos, foi encontrada com dois disparos na cabeça; PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime
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5º Festival Delícias do Vale do Café começa nesta sexta-feira em Conservatória
Evento reúne restaurantes, produtores e artesãos até 16 de agosto e homenageia a tradicional "Cozinha de Fazenda"
Valença celebra 190ª Festa de Nossa Senhora da Glória
Tradicional festa da padroeira acontece entre os dias 5 e 16 de agosto e contará com novena, missas, shows, gastronomia e apoio da Prefeitura de Valença
Sessão gratuita do documentário "A Saga dos Excedentes" resgata capítulo marcante da história de Valença
O movimento culminou na criação da então Faculdade de Medicina de Valença, instituição que deu origem à atual UNIFAA
Cine Clube da Casa de Cultura JUCERJA Valença é inaugurado com documentário sobre a Banda Progresso
A programação de estreia contou com a exibição do documentário "Quando A Banda Passa", produzido pela Lumens Produções e dirigido por Haroldo Toledo
Valença homenageia imigração japonesa e reconhece legado de pioneiros que ajudaram a construir a cidade
Dia do Migrante Japonês celebra a contribuição da comunidade nipônica para o desenvolvimento econômico, agrícola e social do município
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