PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime. - Foto: Divulgação

PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime.Foto: Divulgação

Publicado 07/08/2026 17:55

Valença - Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (6), na Estrada Valença–Rio das Flores, no bairro Biquinha, em Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (6), na Estrada Valença–Rio das Flores, no bairro Biquinha, em Valença . Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegarem ao local, os policiais encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais, com duas perfurações provocadas por disparos na cabeça. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Também participaram da ocorrência equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT), da Supervisão de Oficial e do DPO de Rio das Flores, que realizaram buscas na região para tentar localizar suspeitos e identificar testemunhas. Ninguém foi preso.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda. O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia de Valença, que investiga a autoria e a motivação do homicídio.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, a vítima possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas.