O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de Valença - Foto: Reprodução/Internet

O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de ValençaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 17/08/2026 16:03

Valença - Um homem de 39 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, de 40, com um soco na madrugada de domingo (16), em Um homem de 39 anos foi preso suspeito de agredir a companheira, de 40, com um soco na madrugada de domingo (16), em Valença . O caso aconteceu no bairro Barroso, por volta de 0h12. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi ao endereço para verificar uma denúncia de violência doméstica. No local, a vítima relatou aos policiais que havia sido agredida pelo companheiro com um soco no pescoço.

Ainda de acordo com a corporação, o homem negou as acusações ao ser questionado. Ambos foram levados para a delegacia de Valença. Na unidade policial, após os primeiros esclarecimentos, a mulher foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A PM informou que a vítima recebeu atendimento médico e retornou para a delegacia. Durante o depoimento, ela relatou que a filha, de 14 anos, também havia sido agredida pelo suspeito. A adolescente também foi levada para a UPA, onde foi medicada e liberada em seguida.

A Polícia Militar informou ainda que o homem foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal praticada contra a mulher no contexto de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha.

A identidade dos envolvidos não foi divulgada. Até a publicação desta reportagem, não foi divulgado o grau de parentesco da adolescente e do suspeito, e também, não obtivemos resposta da defesa do suspeito.