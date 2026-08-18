A programação reforça o papel do Teatro Sesc Rosinha como espaço de acesso à cultura em Valença - Foto: SESC

A programação reforça o papel do Teatro Sesc Rosinha como espaço de acesso à cultura em ValençaFoto: SESC

Publicado 18/08/2026 15:38

Valença - O Teatro Sesc Rosinha de O Teatro Sesc Rosinha de Valença terá uma programação cultural especial entre quinta-feira (20) e sábado (22), reunindo cinema e teatro para diferentes públicos. Todas as atrações são gratuitas e acontecem no espaço localizado na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, nº 44, no bairro Belo Horizonte.

A programação começa na quinta-feira (20), às 20h, com a exibição do filme “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, dirigido por Haroldo Borges. A produção brasileira, lançada em 2022, tem 109 minutos de duração e acompanha Bruno, um adolescente de 15 anos que sempre ignorou a violência e o preconceito presentes no ambiente em que vive.

A história ganha novos contornos quando uma doença degenerativa começa a comprometer a visão do jovem. Em meio às descobertas e desafios da adolescência, Bruno precisa aprender a enxergar a vida de uma nova maneira. O filme tem classificação indicativa de 14 anos.

Na sexta-feira (21), também às 20h, será apresentado o espetáculo teatral adulto “Bendegó”, da Definitiva Cia. de Teatro. A montagem utiliza como ponto de partida a história do Bendegó, maior meteorito já encontrado no Brasil, descoberto na Bahia e posteriormente levado ao Rio de Janeiro, onde testemunhou o incêndio do Museu Nacional.

A peça imagina as consequências de uma sequência de incêndios que culmina no fim da humanidade. No palco, pessoas e histórias se sobrepõem e formam uma espécie de museu vertical diante do único sobrevivente da grande tragédia. A classificação indicativa é de 14 anos.

Encerrando a programação, no sábado (22), às 16h, o público poderá conferir o espetáculo infantil “Aniversário de Bu”, da Inepta Cia. A montagem conta a história de Bu, uma menina que completa oito anos e decide, como faz todos os anos, prender os cabelos crespos.

Desta vez, porém, seus próprios cabelos ganham vida e convidam a menina para uma viagem surpreendente em direção às suas raízes. O espetáculo tem classificação livre e é voltado para toda a família.

Todos os eventos têm entrada gratuita. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada apresentação, diretamente na bilheteria do Teatro Sesc Rosinha de Valença, estando sujeitos à disponibilidade.

A programação reforça o papel do Teatro Sesc Rosinha como espaço de acesso à cultura em Valença, aproximando a população do cinema, do teatro e de diferentes manifestações artísticas por meio de atrações gratuitas para públicos de diferentes idades.