Programação gratuita de 8 a 10 de outubro traz animação "Minhocas" - Foto: SESC

Programação gratuita de 8 a 10 de outubro traz animação "Minhocas"Foto: SESC

Publicado 07/10/2026 13:46

O Teatro Sesc Rosinha de Valença terá uma programação cultural diversificada neste fim de semana, de 8 a 10 de outubro, com atrações gratuitas voltadas para diferentes públicos. A agenda reúne cinema, samba e música infantil, oferecendo opções de entretenimento e cultura tanto para crianças e jovens quanto para adultos e famílias que buscam programação cultural no município de Valença.

A programação começa nesta quinta-feira (8), às 20h, com o Cine Sesc apresentando o filme "Minhocas", dentro da mostra "Pequenas Histórias, Grandes Descobertas – Valença". A animação brasileira, dirigida por Paolo, tem 82 minutos de duração e classificação etária livre, podendo ser assistida por todos os públicos. A história acompanha Júnior, uma jovem minhoca que, ao tentar provar que não é mimada, acaba vivendo uma grande aventura ao lado de Nico, depois que os dois são levados, de forma inesperada, para a superfície, longe do ambiente subterrâneo onde costumavam viver.

Já na sexta-feira (9), também às 20h, é a vez da música tomar conta do espaço com a apresentação do projeto Samba do Sacramento. O cantor Marcos Sacramento, acompanhado de um grupo de músicos, apresenta uma roda de samba que reúne clássicos consagrados de grandes nomes do gênero, como Cartola, Noel Rosa, Zeca Pagodinho, Jorge Aragão e Alcione, além de composições autorais do próprio artista e outras surpresas musicais preparadas especialmente para a apresentação em Valença. A classificação etária também é livre para este espetáculo.

Fechando a programação cultural do fim de semana, no sábado (10), às 16h, o público poderá conferir o espetáculo musical infantil "Canções para Pequenos Ouvidos 2", apresentado pela Orquestra Modesta. Com a participação de um quinteto de palhaços e muita música ao longo da apresentação, o espetáculo percorre diferentes ritmos do Brasil e do mundo, abordando temas relevantes como diversidade, diálogo, respeito às diferenças e a importância de sonhar, mensagens voltadas especialmente ao público infantil presente na plateia. A classificação também é livre.

Todas as atrações programadas para o fim de semana são gratuitas, e os ingressos devem ser retirados pelo público com uma hora de antecedência em relação ao início de cada espetáculo, diretamente na bilheteria do Teatro Sesc Rosinha de Valença, sendo a disponibilidade sujeita à lotação máxima do espaço para cada uma das apresentações programadas.

O Teatro Sesc Rosinha de Valença está localizado na Avenida Professora Silvina Borges Graciosa, número 44, no bairro Belo Horizonte, em Valença, espaço que tem se consolidado como um dos principais polos de difusão cultural gratuita para a população do município ao longo dos últimos meses, reunindo regularmente atrações de cinema, música e teatro voltadas a públicos de diferentes idades e perfis.