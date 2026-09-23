Cerimônia acontece no dia 30 de setembro - Foto: Asccom/PMV

Cerimônia acontece no dia 30 de setembroFoto: Asccom/PMV

Publicado 23/09/2026 15:20

A Prefeitura de Valença , por meio do Governo Presente, convida a população a participar de duas cerimônias que serão realizadas no mesmo local, no distrito de Barão de Juparanã, no dia 30 de setembro, uma quarta-feira, às 16 horas. Os eventos reúnem, em uma única agenda, avanços nas áreas de saúde pública e desenvolvimento econômico para a região.

O primeiro compromisso da tarde será a inauguração da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) de Barão de Juparanã. Segundo a Prefeitura, trata-se de uma estrutura ampla e moderna, totalmente construída do zero, com o objetivo de oferecer melhores condições de atendimento à população do distrito. A nova unidade é apontada pela administração municipal como um avanço significativo para a saúde local, proporcionando um espaço mais adequado, confortável e estruturado para o atendimento médico dos moradores da região, que até então contavam com uma estrutura mais limitada para os serviços de saúde básica.

De acordo com o Governo Presente, a entrega da UBS integra um conjunto de ações voltadas à ampliação e qualificação dos serviços públicos de saúde oferecidos em todo o município de Valença. A expectativa da gestão municipal é de que a nova unidade contribua diretamente para a melhoria no acesso da população de Barão de Juparanã a consultas, exames e demais atendimentos básicos, reduzindo a necessidade de deslocamento até outras localidades para receber esse tipo de assistência.

Além da inauguração da unidade de saúde, a programação do dia 30 de setembro também contempla a assinatura da carta de intenções da Indústria Farmacêutica Haller, empresa que se prepara para instalar uma unidade fabril no distrito de Barão de Juparanã. Segundo a Prefeitura, essa iniciativa representa um passo importante para o desenvolvimento econômico da região, já que abre a perspectiva concreta de novos investimentos privados no território.

A administração municipal destaca ainda que a chegada da indústria deve significar, principalmente, a geração de novos postos de trabalho, beneficiando não apenas moradores de Barão de Juparanã, mas também population de outras regiões do município de Valença que possam vir a se candidatar às futuras vagas de emprego geradas pela instalação da fábrica no distrito.

Ao reunir as duas cerimônias no mesmo espaço e horário, a Prefeitura de Valença busca reforçar uma agenda de investimentos que, segundo a gestão, une simultaneamente melhorias na área da saúde pública e ações voltadas ao desenvolvimento econômico, com foco na geração de oportunidades de trabalho e renda para a população local.

A Prefeitura de Valença / Governo Presente reforça o convite para que toda a população compareça ao evento, classificado pela administração municipal como um momento importante para o distrito de Barão de Juparanã e para o futuro econômico e social da região.