Cerimônia acontece no dia 30 de setembroFoto: Asccom/PMV
Valença inaugura nova UBS e assina carta de intenções com indústria farmacêutica em Barão de Juparanã
Cerimônias no dia 30 de setembro unem entrega de unidade de saúde e anúncio de investimento que promete gerar novos empregos no distrito
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Teatro Sesc Rosinha de Valença tem programação gratuita com filme, show e teatro infantil
Entre 10 e 12 de setembro, espaço recebe documentário sobre a Amazônia, show de Roberto Menescal e peça sobre infância periférica
Teatro Sesc Rosinha de Valença recebe programação cultural gratuita com cinema e teatro
Espaço terá atrações para diferentes públicos entre os dias 20 e 22 de agosto, com sessões de cinema e espetáculos teatrais
Homem é preso suspeito de agredir companheira e filha dela em Valença
Vítima, de 40 anos, relatou soco no pescoço; adolescente de 14 anos também foi agredida e levada à UPA, segundo a Polícia Militar
Polícia prende dois apontados como gerentes do tráfico em Conservatória, distrito de Valença
Dupla ligada ao Comando Vermelho foi presa após trabalho de inteligência; polícia apreendeu drogas, celulares e dinheiro em espécie
Homem é morto a tiros no bairro Biquinha, em Valença
Vítima, de 32 anos, foi encontrada com dois disparos na cabeça; PM não localizou suspeitos e polícia investiga autoria e motivação do crime
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