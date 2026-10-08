As luzes de natal já estão sendo instaladas - Foto: Leo Oliveira Fotografia e Eventos

As luzes de natal já estão sendo instaladasFoto: Leo Oliveira Fotografia e Eventos

Publicado 08/10/2026 17:23

Conservatória, distrito de Valença conhecido como a Cidade das Serenatas, se prepara para receber uma nova edição do Natal Iluminado de Conservatória. Em 2026, o projeto terá uma programação ampliada após ser selecionado no Edital de Chamada Pública nº 11/2026, do Programa Nacional Aldir Blanc (PNAB) de Apoio a Ações Continuadas no Estado do Rio de Janeiro.

A iniciativa foi contemplada na categoria de Festivais ou Eventos, uma das três modalidades do edital estadual, que selecionou 42 propostas em todo o estado. O projeto receberá fomento por meio de uma política pública voltada ao fortalecimento de ações culturais continuadas, à descentralização dos recursos e ao incentivo à produção cultural fora da capital.

A abertura oficial do Natal Iluminado está marcada para o dia 6 de novembro de 2026, uma sexta-feira, às 18h, na escadaria da Igreja Matriz de Santo Antônio. A programação seguirá até a primeira semana de janeiro de 2027.

As atividades serão realizadas todas as sextas-feiras e sábados, sempre a partir das 18h, em diferentes pontos de Conservatória. Entre os locais estão a escadaria da Igreja Matriz, a Praça Getúlio Vargas, o Centro Histórico, ruas de circulação turística e as sacadas dos casarões coloniais. Toda a programação será gratuita e aberta ao público.

Música, tradição e cultura popular

O Natal Iluminado de Conservatória busca unir a tradição musical do distrito à celebração natalina. A programação contará com Sacadas Iluminadas, serenatas, cortejos pelas ruas e calçadões, apresentações de chorinho, corais, violinistas, cavaquinistas, grupos de música instrumental e orquestra.

A cultura popular e a ancestralidade também estarão presentes. Entre as atrações está o Jongo, com participação da comunidade quilombola de Santa Isabel, além de apresentações de Folia de Reis e atividades envolvendo alunos do Quilombo.

A proposta é utilizar os espaços históricos como parte da experiência cultural. As apresentações serão distribuídas pelas ruas, praças e casarões, permitindo que moradores e visitantes circulem pelo distrito durante a programação.

Fomento estadual

O projeto foi selecionado pelo Edital de Chamada Pública nº 11/2026, executado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com recursos federais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.

Segundo as informações do projeto, foram selecionadas 42 propostas, distribuídas entre circos de lona, grupos ou companhias e festivais ou eventos. Nesta última categoria está o Natal Iluminado de Conservatória. O edital também estabeleceu que pelo menos 60% dos recursos fossem destinados a projetos realizados fora da capital.

Para o produtor executivo Luciano de Almeida, a seleção representa o reconhecimento do trabalho desenvolvido e uma oportunidade de fortalecer a produção cultural no interior.

“Um edital como esse mostra a importância de levarmos a produção cultural para além dos grandes centros. Conservatória tem uma identidade cultural muito forte, tem história, música, patrimônio e uma vocação turística reconhecida. O nosso trabalho é transformar tudo isso em uma experiência cultural que envolva a população, atraia visitantes e também gere trabalho e renda para quem vive da cultura e do turismo”, afirmou.

Projeto prevê continuidade

A iniciativa foi estruturada em dois ciclos anuais. O primeiro envolve o planejamento, a pré-produção, a montagem da estrutura e a realização da programação entre novembro de 2026 e janeiro de 2027.

A pré-produção começou em setembro e envolve a organização da equipe, contratação de profissionais e artistas, preparação dos espaços e aquisição ou locação de materiais para a iluminação e os elementos cenográficos.

A continuidade para a segunda etapa dependerá das regras estabelecidas pelo edital, incluindo a apresentação e aprovação do relatório parcial de execução cultural, além da elaboração de um novo plano de atividades.

O segundo ciclo, previsto para 2027/2028, tem como perspectiva consolidar o Natal Iluminado no calendário cultural e turístico do Vale do Café. Também está previsto o reaproveitamento de estruturas e ornamentos utilizados no primeiro ciclo.

“A continuidade é muito importante. A ideia não é montar uma grande estrutura para um ano e depois começar tudo novamente do zero. O projeto prevê planejamento, avaliação dos resultados, manutenção e reaproveitamento de materiais. Isso permite melhorar a cada edição e, ao mesmo tempo, fazer com que o investimento tenha uma vida útil maior”, explicou Luciano.

Cultura e economia local

Além da programação artística, o projeto também busca movimentar a economia de Conservatória e da região. A expectativa é atrair visitantes principalmente dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais durante o período de realização do evento.

Hotéis, pousadas, restaurantes, bares, lojas, artesãos, produtores locais e prestadores de serviços estão entre os segmentos que podem ser beneficiados com o aumento da circulação de visitantes.

O projeto prevê ainda a contratação prioritária de profissionais locais sempre que possível. A iniciativa pode envolver músicos, artistas, eletricistas, montadores, aderecistas, pintores, técnicos de som, comunicadores e outros trabalhadores ligados à cultura e aos eventos.

Sustentabilidade e acessibilidade

A estrutura do Natal Iluminado também prevê medidas de sustentabilidade. A iluminação cênica utilizará tecnologia LED, enquanto estruturas e ornamentos de edições anteriores serão recuperados e reaproveitados sempre que possível.

O projeto também inclui ações de acessibilidade. A abertura oficial e momentos institucionais contarão com tradução em Libras, além de equipe de apoio para idosos e pessoas com deficiência.

O planejamento prevê ainda área reservada e rotas de circulação adaptadas na praça e no entorno da Igreja Matriz.

Programação começa em novembro

A abertura oficial será realizada no dia 6 de novembro, às 18h, na escadaria da Igreja Matriz de Santo Antônio.

Depois da abertura, as atividades acontecerão todas as sextas-feiras e sábados, a partir das 18h, até a primeira semana de janeiro de 2027. A iluminação e os elementos decorativos permanecerão instalados durante o período.

A proposta é unir a tradição das serenatas, a música, a cultura popular, o patrimônio histórico e a celebração natalina em uma programação gratuita para moradores e visitantes de Conservatória.