PM apreendeu 24 sacolés de pó semelhante à cocaína, dinheiro e celularFoto: Divulgação
A ocorrência foi registrada na Rua Dr. Souza Nunes, nas proximidades de um bar, após policiais da motopatrulha receberem informações de que um homem com camisa vermelha e tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento. Com base na descrição repassada, os agentes se deslocaram até o local para verificar a denúncia e localizaram o suspeito.
Durante a abordagem, os policiais encontraram o material com o homem. De acordo com a PM, ele afirmou que a droga seria dividida com outras pessoas, informação que será considerada pela autoridade policial na análise do caso, já que a definição entre uso pessoal e tráfico leva em conta fatores como a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão.
Uma mulher que estava com o homem também foi abordada pelos policiais. Com ela, os agentes encontraram R$ 162, distribuídos entre moedas e cédulas. Ela foi encaminhada à delegacia junto com o suspeito e, posteriormente, liberada após os procedimentos de praxe.
O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia, em Valença. O homem foi autuado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.
O material apreendido, composto pelos sacolés de pó branco, foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Barra do Piraí, onde será submetido à perícia. O exame deverá confirmar a natureza da substância e a quantidade exata apreendida, informações que integrarão o procedimento aberto pela Polícia Civil.
A Polícia Militar não informou, até a publicação desta reportagem, se o uso da tornozeleira eletrônica pelo suspeito estava relacionado a algum processo anterior ou a que tipo de medida judicial ele respondia. A investigação deverá apurar essas circunstâncias, bem como a origem da droga e eventuais outras pessoas envolvidas na comercialização no estabelecimento.
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