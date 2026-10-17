PM apreendeu 24 sacolés de pó semelhante à cocaína, dinheiro e celular - Foto: Divulgação

PM apreendeu 24 sacolés de pó semelhante à cocaína, dinheiro e celularFoto: Divulgação

Publicado 17/10/2026 14:59





A ocorrência foi registrada na Rua Dr. Souza Nunes, nas proximidades de um bar, após policiais da motopatrulha receberem informações de que um homem com camisa vermelha e tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento. Com base na descrição repassada, os agentes se deslocaram até o local para verificar a denúncia e localizaram o suspeito. Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas na tarde de sexta-feira (16), no bairro Esplanada do Cruzeiro, em Valença . Segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 24 sacolés de pó branco semelhante à cocaína, R$ 200 em dinheiro e um aparelho celular, material que, de acordo com a corporação, estava em posse do suspeito no momento da abordagem.A ocorrência foi registrada na Rua Dr. Souza Nunes, nas proximidades de um bar, após policiais da motopatrulha receberem informações de que um homem com camisa vermelha e tornozeleira eletrônica estaria comercializando entorpecentes no estabelecimento. Com base na descrição repassada, os agentes se deslocaram até o local para verificar a denúncia e localizaram o suspeito.

Ocorrência



Durante a abordagem, os policiais encontraram o material com o homem. De acordo com a PM, ele afirmou que a droga seria dividida com outras pessoas, informação que será considerada pela autoridade policial na análise do caso, já que a definição entre uso pessoal e tráfico leva em conta fatores como a quantidade, a forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão.



Uma mulher que estava com o homem também foi abordada pelos policiais. Com ela, os agentes encontraram R$ 162, distribuídos entre moedas e cédulas. Ela foi encaminhada à delegacia junto com o suspeito e, posteriormente, liberada após os procedimentos de praxe.



O caso foi registrado na 91ª Delegacia de Polícia, em Valença. O homem foi autuado por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei de Drogas, e permaneceu preso à disposição da Justiça. A identidade do suspeito não foi divulgada pelas autoridades.



O material apreendido, composto pelos sacolés de pó branco, foi encaminhado ao Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), em Barra do Piraí, onde será submetido à perícia. O exame deverá confirmar a natureza da substância e a quantidade exata apreendida, informações que integrarão o procedimento aberto pela Polícia Civil.



A Polícia Militar não informou, até a publicação desta reportagem, se o uso da tornozeleira eletrônica pelo suspeito estava relacionado a algum processo anterior ou a que tipo de medida judicial ele respondia. A investigação deverá apurar essas circunstâncias, bem como a origem da droga e eventuais outras pessoas envolvidas na comercialização no estabelecimento.