98ª DP de Paulo de Frontin - (Reprodução)

Publicado 14/10/2021 17:22

Um homem acusado pelos crimes de lesão corporal e tentativa de estupro foi preso em Engenheiro Paulo de Frontin, interior do Rio. Segundo a assessoria de comunicação da PCERJ informou hoje (14), o mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas foi cumprido no último sábado (09) por policiais civis da 98ª Delegacia de Polícia do município. Não foram informadas mais informações sobre o acusado, que foi encaminhado para o sistema operacional e está à disposição da Justiça.