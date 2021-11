João vai receber homenagem em evento de cachaça que será realizado em Vassouras - Divulgação

Publicado 23/11/2021 12:22

Na última quinta-feira (11) a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou o projeto de resolução nº 734/2021, de autoria do deputado Eurico Júnior (PV), que concede a Medalha Tiradentes e seu respectivo diploma a João Luiz Coutinho de Faria, empresário produtor de uma das cachaças mais tradicionais do estado. A Medalha será entregue por Eurico Júnior ao empresário durante o 1º Encontro Nacional de Colecionadores de Cachaça e Apreciadores. O evento, que contará com mais de 60 marcas de oito estados diferentes e colecionadores de pinga de todo o Brasil, ocorrerá paralelamente à 4ª Feira da Cachaça de Vassouras, entre os dias 26 e 28 de novembro. “É uma honra poder homenagear, na minha cidade natal, com a maior comenda da Assembleia Legislativa, a Medalha Tiradentes, esse empresário cuja trajetória se traduziu em desenvolvimento, por meio de novos empregos e renda para os moradores das cidades de Miguel Pereira, Paty do Alferes e Vassouras. A fazenda onde produz suas premiadas cachaças, visitada por turistas do Brasil e do exterior, está localizada nos três municípios", disse o deputado.



Desde 1994, João da Magnífica, como é conhecido, é sócio proprietário da empresa que produz uma das mais premiadas cachaças exportadas para a Inglaterra e diversos países do Mercado Comum Europeu. A marca é uma homenagem à esposa do seu fundador, que foi por quase uma década Magnífica Reitora de uma universidade carioca. João foi presidente da Câmara Setorial da Cadeia Produtiva da Cachaça do Ministério de Agricultura Pecuária e Abastecimento, responsável pela estruturação do Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Cachaça (PBDAC), lançado em Brasília, membro do Conselho do Instituto Brasileiro da Cachaça IBRAC, participou e coordenou o Fórum de Itaperuna, quando foi criada a Associação dos Produtores e Amigos da Cachaça do Estado do Rio de Janeiro (APACERJ), sendo eleito seu primeiro presidente. Por mérito, João recebeu dezenas de homenagens ao longo de sua trajetória empresarial.