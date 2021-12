Ônibus de uma empresa de turismo foi destruído por um incêndio em VR, na madrugada desta quarta-feira, dia 29 - Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 29/12/2021 12:00

Volta Redonda - Uma briga entre moradores de rua provocou o incêndio de um ônibus de uma empresa de turismo em Volta Redonda. O incidente ocorreu na madrugada desta quarta-feira, dia 29.

O veículo estava estacionado na Vila Santa Cecília, perto do antigo Escritório Central da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN). Segundo a ocorrência, dois homens tiveram uma briga, um deles se escondeu no ônibus e o outro ateou fogo no veículo.

Policiais militares foram ao local e o Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar o incêndio. Um dos indivíduos foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia, a 93ª DP, onde o caso foi registrado. O outro homem foi levado para o Hospital São João Batista (HSJB).