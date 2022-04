Prefeitura de Volta Redonda promove aula inaugural do Pré-Enem gratuito - Divulgação

Publicado 19/04/2022 20:17

Volta Redonda - Na noite de segunda-feira, 18, quarenta estudantes selecionados para a primeira turma do Pré-Enem gratuito da Prefeitura de Volta Redonda participaram da aula inaugural do curso. O encontro aconteceu no auditório da UFF (Universidade Federal Fluminense), que é parceira na iniciativa.

Durante a aula inaugural, os alunos puderam ver o cronograma do curso, com aulas de matemática, física e química, e entrega das primeiras carteirinhas para professores e alunos. O curso é um projeto do ICEx (Instituto de Ciências Exatas) da universidade, implantado pela Coordenadoria Municipal de Juventude (CoodJuv) e pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda).

As aulas serão ministradas por 24 estudantes da UFF e eles terão a supervisão de nove professores da universidade. O curso acontecerá nas segundas, quartas e sextas, das 18h às 21h, no Colégio Profª Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado. Para acessar a unidade será preciso apresentar a carteirinha e também documento de identidade.

O curso para o ano letivo de 2022 começa na próxima segunda-feira, 25, e vai até o início do mês de novembro, com recesso de quinze dias em julho. A estudante do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Presidente Roosevelt, no Conforto, Brenda Vila Nova Polite Santana, de 18 anos, recebeu a carteirinha.

“Este é mais um passo para conquistar o que desejo para o futuro. Quero fazer o curso de Química nesta universidade. Tenho agora uma ferramenta para começar a mudar a minha vida e a da minha família, através do estudo”, falou Brenda.

Já a professora Vera Lúcia Prudência dos Santos Caminha, vice-diretora do Instituto de Ciências Exatas da UFF, deu as boas-vindas aos estudantes.

“O curso Pré-Enem gratuito coloca a universidade de mãos dadas com a comunidade, ajudando os estudantes no ingresso ao ensino superior. Tivemos quase 277 inscritos para as 40 vagas disponíveis e a seleção levou em conta a vulnerabilidade econômica. São alunos que precisam de ajuda para ter acesso à educação de qualidade”, falou a professora.

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, destacou que também cursou um pré-vestibular social e conseguiu entrar no curso de Direito na UFF.

“Sei o quanto essa iniciativa pode mudar o destino dos estudantes egressos de escolas públicas, igualando as oportunidades. E o número de inscritos nos mostrou a urgência de ampliação do projeto. Já estamos em contato com outras instituições de ensino do município para oferecer mais vagas, e também incluir as disciplinas da área de Humanas no curso”, comentou Larissa, destacando que a universidade pública, gratuita, é para todos.

A assessora de gabinete da Fevre, Elita Maria Brandão Nogueira, comentou sobre a importância de facilitar o acesso dos estudantes de escola pública às universidades, principalmente as gratuitas. Ela também parabenizou o interesse dos professores e estudantes da UFF em participar do projeto.

“São profissionais que estão doando conhecimento, nosso bem mais precioso”, disse.

A coordenadora do projeto do Pré-Enem e professora da UFF, Ligia Maria Mendonça Vieira, encerrou o encontro pedindo aos estudantes selecionados que aproveitem a oportunidade de ampliar as chances de ingressar em uma boa universidade. Ela também convidou os alunos para retornarem ao auditório da UFF nesta quarta-feira, 20, às 18h.

“Neste dia haverá palestras e ainda um tour pela universidade para conhecerem os laboratórios de Química, Física e Matemática, disciplinas incluídas no Pré-Enem. Ainda será distribuído o restante das carteirinhas que garantem acesso às aulas”, disse a coordenadora.