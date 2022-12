Publicado 09/12/2022 15:21

Volta Redonda - O Procon-VR (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Volta Redonda) alerta que tem recebido denúncias por parte de empresários, que relatam ligações telefônicas sobre falsas operações de fiscalização na cidade.

A orientação do Procon-VR aos empresários do município é que, ao desconfiarem que alguém está se passando por funcionário do órgão, entrem em contato pelos telefones (24) 3339-9205, 3339-9206 ou 3339-9207, ou até com a polícia (190).

O Procon-VR funciona na Rua Paulo Leopoldo Marçal, nº 117, bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. E as fiscalizações do órgão são executadas por funcionários públicos identificados por crachá e uniforme.