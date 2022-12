Idosos assistidos pela patrulha sofreram violência psicológica, física ou abuso financeiro; todas denúncias estão sendo investigadas - Divulgação/Semop PMVR

Publicado 09/12/2022 11:05

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção ao Idoso de Volta Redonda passou a acompanhar mais oito casos de violação de direitos de pessoas idosas, durante o mês de novembro. Além de ter ampliado a divulgação dos serviços prestados, com a entrega de panfletos explicativos às instituições de acolhimento de longa permanência (asilos), bem como aos locais onde há atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel).

Dos casos novos, seis foram registrados no NUAI (Núcleo de Atendimento ao Idoso), que funciona nas dependências da 93ª Delegacia de Polícia Civil (Volta Redonda), no bairro Aterrado, e dois foram denunciados ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), que posteriormente foram encaminhados à patrulha, para que o acompanhamento tivesse início de imediato.

Entre as supostas infrações cometidas contra os idosos assistidos pela Patrulha de Proteção ao Idoso em novembro estão: violência psicológica (46%); violência física (31%), e abuso financeiro (8%). Todas estão sendo investigadas. Além disso, foram feitas visitas aos assistidos (16) e rondas a instituições do município (18).

A Patrulha de Proteção ao Idoso é formada por um homem e uma mulher da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), capacitados para que o atendimento possa ser feito com pessoalidade. Um número de WhatsApp é disponibilizado às vítimas para que possam entrar em contato imediatamente, em caso de emergência.

“Sabemos que a divulgação do novo serviço especializado precisa ser ampliada e por isso estamos distribuindo o panfleto explicativo, que mostra o passo a passo para o acesso à Patrulha de Proteção ao Idoso. Vamos continuar avançando”, explicou o secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa.