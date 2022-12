Equipes da SMDH participaram de vários eventos realizados em municípios do Sul Fluminense e no Rio de Janeiro - Divulgação/CCS PMBM

Equipes da SMDH participaram de vários eventos realizados em municípios do Sul Fluminense e no Rio de JaneiroDivulgação/CCS PMBM

Publicado 09/12/2022 10:48

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda participou de diversas atividades em novembro, como fóruns, conferências, encontros, rodas de conversa, seminários, entre outros eventos realizados na cidade em outros municípios do Sul Fluminense, além da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo do mês foram abordados e debatidos temas como direitos humanos, igualdade racial, a estrutura e funcionamento do Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher), a Lei Maria da Penha, entre outros.

Durante a Semana Municipal dos Direitos Humanos, a equipe da SMDH promoveu, em parceria com o Centro Cultural da Fundação CSN, Rodas de Conversa com alunos das escolas municipais Professora Themis de Almeida Vieira, no Conforto, e Walmir de Freitas Monteiro, bairro Santa Rita do Zarur. Durante os encontros, foram debatidos os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, comemorada pela ONU (Organização das Nações Unidas) no dia 10 de dezembro de cada ano. A declaração completa 74 anos como marco da civilização, estabelecendo direitos fundamentais para os povos.

Fórum de Mulheres de Enfrentamento à Violência

No último dia 29 de novembro, a equipe técnica esteve na cidade de Piraí participando do V Fórum de Enfrentamento às Formas de Violência, com o tema “Violência contra Mulher. Um olhar da rede sobre o acolhimento”. A assistente social do Ceam de Volta Redonda, Helenice de Morais Sales, esteve presente juntamente com a chefe de gabinete da SMDH e advogada, Juliana Rodrigues.

“O Fórum foi destinado a tratar de questões que envolvem a violência contra a mulher e a rede de parceiros na atuação do Ceam, com cerca de 80 pessoas, representantes dos serviços, entidades do município e alunos e alunas do Curso de Magistério. A SMDH participou da mesa principal da organização do evento. O Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social) de Piraí, que tem por objetivo se preparar para a instalação de um Ceam no seu município, recebeu orientações sobre os fundamentos do Centro e sua atuação em Volta Redonda, com ênfase no trabalho em rede”, justificou Helenice.

A chefe de gabinete da SMDH de Volta Redonda, Juliana Rodrigues, destacou a participação no evento, onde apresentou exemplares da Lei Maria da Penha e material informativo sobre o Ceam e a Casa Abrigo, que protege mulheres ameaçadas de violência.

“É sempre com muita alegria que nós recebemos os convites para estar em outros municípios do estado, para podermos conversar sobre as políticas públicas municipais, bem como trocar experiência a respeito da nossa atuação. A realidade do município de Piraí é bem diferente de Volta Redonda. Ele não conta com organismos de políticas para mulheres como uma secretaria municipal específica, com um centro especializado de atendimento à mulher. Essa atuação ainda se dá dentro do Creas, estando vinculado à Assistência Social, sendo muito importante e significativo quando somos convidadas para participar de um Fórum de Enfrentamento das Formas de Violência”, disse Juliana.

Encontro Estadual de Mulheres no Rio de Janeiro

A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, por meio do Departamento de Políticas para Mulheres e do Ceam, esteve também presente no “Encontro Por Todas as Mulheres”, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, e na atividade “Tecendo a Rede”, no Cedim (Conselho Estadual dos Direitos da Mulher-RJ). A SMDH promoveu na mesma semana uma Roda de Conversa com as mulheres do curso “Mulheres Mãos à Obra”, abordando como foco principal os 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, no Centro de Qualificação Profissional do bairro Aero Clube.

Atendendo um convite da primeira dama do Estado, Analine Castro, a secretaria, representada pela equipe do Ceam e departamento de Políticas para Mulheres, participou também de um encontro estadual no Rio de Janeiro, para debater políticas públicas, realizado no dia 29 de novembro.

“A proposta do encontro foi apresentar dados de violência contra a mulher e as atuações do Estado para combater essa violência, assim como a importância de denunciar e de políticas públicas mais assertivas. A participação de Volta Redonda foi de grande valia para o enfrentamento da violência, gerando conhecimento das ações e projetos que o Estado está desenvolvendo neste sentido. Além disso, tivemos acesso a dados da segurança pública do Estado, e outras informações que agregaram para o nosso conhecimento e planejamento das políticas públicas para mulheres da nossa cidade”, afirmou Ludmila Assis, do Departamento de Políticas para Mulheres da SMDH, que estava acompanhada da coordenadora do Ceam, Wanilda Coutinho, e a psicóloga Tamara Vicaroni.

Novembro Negro

O mês de novembro também foi marcado pelo “Novembro Negro” – período muito importante para construções de redes e consolidação das políticas públicas municipais. Com enfoque na promoção da igualdade racial, ocorreu durante todo o mês uma formação com a proteção especial da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária).

Segundo a responsável pela Divisão de Igualdade Racial da SMDH, Juliana Sampaio, a formação com os servidores públicos aconteceu de forma continuada e foi fundamental para entender as demandas dos equipamentos. Além da formação com servidores ocorreram atividades com crianças e adolescentes, sobre a identidade negra, para promover de forma positiva a história e as contribuições negras na sociedade brasileira.

Ainda marcando o mês de novembro na luta pela consciência negra e igualdade racial, e de enfrentamento ao racismo, a secretária municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, e Juliana Sampaio, participaram das boas vindas ao Cônsul Geral de Angola no Rio de Janeiro, Mateus de Sá Miranda, que visitou o município de Volta Redonda, recepcionado no gabinete pelo prefeito Antônio Francisco Neto.