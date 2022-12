Central de Intérpretes para atendimento exclusivo já beneficiou 580 pessoas - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 09/12/2022 15:37

Volta Redonda - A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), investe em ações para promover a inclusão das pessoas com deficiência auditiva e surdas. Os cursos básicos de Libras (Linguagem Brasileira de Sinais), abertos para a comunidade e funcionários públicos, formaram quase 400 alunos em 2022. Além disso, a Central de Intérpretes, implantada em julho deste ano pela secretaria, atendeu cerca de 600 pessoas.

De acordo com o secretário Washington Uchôa, facilitar a comunicação entre ouvintes e surdos é fundamental para a inclusão.

“Divulgar a linguagem de sinais é a única maneira de melhorar a acessibilidade da comunidade surda aos serviços. E fazemos isso por meio dos cursos básicos de Libras, ministrados gratuitamente”, falou, ressaltando que o curso vem conquistando cada vez mais alunos e para 2023 serão disponibilizadas novas vagas.

Neste ano, a SMPD atuou em duas vertentes: promoveu o Curso Básico de Libras para funcionários da prefeitura e para a população em geral, formando 180 alunos. As aulas foram realizadas no campus Aterrado do UGB (Centro Universitário Geraldo Di Biase) em cinco meses, com duração de 50 horas.

Segundo a coordenadora dos cursos da SMPD e intérprete de Libras, Eliete Guimarães Vasques, aprender a linguagem de sinais é fundamental para o desenvolvimento nos aspectos social e emocional, não apenas do surdo, mas também de todos que fazem parte do seu convívio.

“A utilização da língua de sinais é uma forma de garantir a preservação da identidade das pessoas e comunidades surdas, contribuindo para a valorização e reconhecimento da cultura surda”, falou Eliete.

O ano de 2022 também marcou o início da capacitação dos atendentes da prefeitura para o acolhimento dos surdos. O treinamento começou com funcionários da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e já qualificou 200 pessoas.

“Com o curso intensivo, os funcionários receberam noções de Libras, aprendendo a reconhecer os sinais básicos. A comunicação efetiva com pacientes surdos e deficientes auditivos é primordial para evitar erros no diagnóstico e no tratamento das doenças”, disse Eliete, lembrando que a SMPD também emitiu carteirinha com informações básicas, como o nome e endereço, tipo de deficiência e idade, facilitando a comunicação entre paciente e recepcionista.

Central de Intérpretes para atendimento exclusivo para os surdos

Outro projeto implantado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência é a Central de Intérpretes para atendimento exclusivo para usuários surdos, que funciona na sede da secretaria, na Rua 17 de Julho, nº 20, bairro Aterrado. O atendimento, que pode ser por videochamada ou presencialmente, beneficiou 580 pessoas desde a criação da central em julho de 2022.

Por meio dela, é possível, por exemplo, acompanhar consultas médicas através de uma chamada de vídeo por tablet ou celular, já que um profissional estará na sede da pasta realizando a tradução em libras, ajudando na comunicação entre paciente e médico. O agendamento deve ser feito pelos telefones: (24) 99973-2565 ou (24) 99251-2975.