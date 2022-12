Publicado 09/12/2022 17:49

Volta Redonda - Policiais militares que atuam no Posto de Policiamento Comunitário (PPC) do bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, foram recebidos a tiros no condomínio Residencial Ingá II (Minha Casa, Minha Vida) na noite desta quarta-feira (7), quando foram verificar um suposto sequestro que teria sido praticado por traficantes do local. Segundo os policiais relataram no registro da ocorrência, eles estavam voltando de uma operação no Complexo Vila Brasília, por volta de 22h, quando ao chegar no PPC, ouviram disparos de arma de fogo e um elemento correndo, pedindo por socorro.

Ao ser abordado, o rapaz de 23 anos afirmou que teria ido ao local comprar drogas para consumo próprio, junto com um primo, e que teria sido confundido com um integrante de uma facção criminosa rival - o local é área de influência da facção Comando Vermelho (CV) - quando passou a ser interrogado e agredido fisicamente, por pelo menos seis elementos.

O grupo então seguiu com ele e o primo até uma área de mata, quando a vítima aproveitou um momento de distração dos criminosos e fugiu. Quando os integrantes do grupo perceberam, começaram a atirar contra ele. Segundo o rapaz informou aos policiais no momento da abordagem, o primo dele ainda estaria em poder dos traficantes.

Em seguida, os PMs se dirigiram ao Condomínio Ingá II, para tentar resgatar o primo da vítima, pedindo apoio de outras guarnições para entrar no local. Chegando no condomínio, os policiais foram recebidos a tiros, e revidaram os disparos. Quando o confronto acabou, os PMs fizeram uma busca pela área, mas não encontraram o primo do rapaz agredido.

A vítima foi encaminhada ao Hospital São João Batista, para receber atendimento médico, e depois levada à 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda), para registro da ocorrência. Posteriormente, o primo da vítima compareceu à delegacia, informando que aproveitou a confusão causada pela fuga do primo, para fugir para o outro lado.