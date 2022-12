Total apreendido foi de 84 gramas de cocaína; 85 gramas de maconha; 5 gramas de crack e 11 gramas de skank - Divulgação/PMERJ

Total apreendido foi de 84 gramas de cocaína; 85 gramas de maconha; 5 gramas de crack e 11 gramas de skankDivulgação/PMERJ

Publicado 10/12/2022 00:14

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam dois homens suspeitos de tráfico no bairro Vila Brasília, em Volta Redonda, na manhã desta quinta-feira (8). De acordo com o registro policial, a Polícia Militar recebeu informações de que dois homens estariam na Rua G, em um local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Os policiais então montaram uma operação de vigília, onde flagraram dois suspeitos traficando drogas - um deles recebendo o dinheiro dos usuários, seguindo até o outro, que guardava as drogas, pegando o item e entregando aos compradores.

Os policiais aguardam um momento oportuno e abordaram os dois suspeitos, sendo que um deles tentou fugir, mas foi alcançado pelos PMs. Com um dos suspeitos, foi encontrada uma sacola contendo 20 pinos de cocaína; 23 trouxinhas de maconha; 25 pedras de crack; e 11 “tambores” de skank, além de uma mochila com 50 pinos de cocaína; um caderno com anotações do tráfico; um aparelho celular e R$ 45 em dinheiro vivo. Ele também estava com um rádio transmissor na cintura. Com o outro suspeito, foram encontrados R$ 131 e um aparelho celular. Ambos os suspeitos presos têm 26 anos, e um deles ofereceu resistência e teve que ser algemado, segundo os PMs. Eles confessaram que estavam fazendo tráfico e que pertenceriam à facção Terceiro Comando. A perícia constatou que foram apreendidos um total de 84 gramas de cocaína; 85 gramas de maconha; 5 gramas de crack e 11 gramas de skank.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência.