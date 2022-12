Um revólver e uma pistola com numeração raspada, além de munição, foram apreendidas - Divulgação/PMERJ

Publicado 10/12/2022 17:54 | Atualizado 10/12/2022 17:57

Volta Redonda - Policiais militares do 28o Batalhão da PM prenderam dois homens na noite desta sexta-feira (9), no bairro Ilha Parque, em Volta Redonda, por porte ilegal de armas. De acordo com o registro da ocorrência, a guarnição do GAT I (Grupamento de Ações Táticas) foi acionada pelo Serviço Reservado (P2) para verificar uma denúncia de que havia um grupo de homens armados na Rua 4-C, no Ilha Parque.

O grupo foi avistado pelos policiais e tentou fugir, mas foram alcançados tentando subir na laje de uma casa. Com os quatro suspeitos detidos - de 34, 32, 31 e 21 anos - foram encontrados um revólver calibre 38, com numeração raspada; e seis munições do mesmo calibre; uma pistola calibre 9 milímetros, com numeração raspada; 26 munições e dois carregadores do mesmo calibre; R$ 25 em espécie; uma bolsa preta e um aparelho celular.

Todos os envolvidos e o material apreendido foram conduzidos até a 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência, e os dois suspeitos de 31 e 32 anos foram detidos por porte ilegal de armas.