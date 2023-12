Roda de Conversa refletiu sobre o que são os Direitos Humanos e apresentou os serviços públicos oferecidos pela secretaria - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 08/12/2023 20:43

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda promoveu nesta quinta-feira (7), no Cras (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Voldac, uma Roda de Conversa associada à programação da iniciativa “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher”, que reuniu, em sua maioria, mulheres na faixa etária dos 45 aos 70 anos de idade.

A Roda de Conversa refletiu sobre o que são os Direitos Humanos e apresentou os serviços públicos oferecidos pela SMDH, localizada na Rua Antônio Barreiros, 232, no bairro Nossa Senhora das Graças, em frente ao Estádio Municipal Raulino de OIiveira. Também foram divulgadas informações básicas de proteção dos direitos das mulheres, como a Lei Maria da Penha, do enfrentamento da violência e da rede de atendimento, que na SMDH oferece psicólogas, assistentes sociais e advogada para as mulheres em situação de violência.

Estiveram presentes no evento a assessora do Departamento de Direitos Humanos, Josinete Pinto, e a coordenadora da Casa Abrigo, Angélica Emilie. O Grupo de Convivência “Esperança”, que realiza um trabalho de mobilização e informação para mulheres e homens do bairro e seu entorno, também participou da Roda de Conversa. A mobilização de moradoras e moradores para o encontro foi realizada pela direção do Cras.