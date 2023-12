Mulheres devem procurar a unidade mais próxima para ter acesso ao exame preventivo e a solicitação para mamografia, gratuitamente - Arquivo/Secom PMVR

Mulheres devem procurar a unidade mais próxima para ter acesso ao exame preventivo e a solicitação para mamografia, gratuitamenteArquivo/Secom PMVR

Publicado 08/12/2023 20:55

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda convoca as mulheres para o último “Dia D” da campanha municipal “Primavera Rosa” deste ano. A ação, que tem por objetivo prevenir o câncer do colo do útero e de mama, acontece neste sábado (9), das 08h às 17h, em todas as unidades básicas de saúde (UBS) e de saúde da família (UBSF). As mulheres devem procurar a unidade mais próxima para ter acesso ao exame preventivo e a solicitação para mamografia, gratuitamente.

O exame preventivo é direcionado as mulheres de 25 a 64 anos, entretanto, todas as mulheres que já tenham iniciado a atividade sexual podem procurar atendimento para uma avaliação ginecológica. Já o encaminhamento para mamografia é indicado para mulheres a partir de 40 anos de idade. As mulheres devem apresentar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou cartão do SUS (Sistema Único de Saúde).

A campanha municipal “Primavera Rosa” segue até 22 de dezembro em todas as unidades básicas de saúde do município. A coordenadora da Atenção Primária à Saúde da SMS, Vanessa de Lima Huguenin, mencionou a importância dos exames para o diagnóstico precoce do câncer do colo do útero e de mama, reduzindo a mortalidade para as doenças.

“O diagnóstico precoce ainda é o maior aliado para o tratamento eficaz do câncer do colo de útero e de mama. Quando identificado cedo pode ser tratado, impedindo que o tumor alcance outros órgãos. Por isso, é importante que todas as mulheres, inclusive as gestantes, procurem atendimento nas unidades para fazer os exames e acompanhamentos necessários”, disse Vanessa.