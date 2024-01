Prefeitura vai disponibilizar apoio na documentação, banheiros químicos e monitoramento da segurança pública - Arquivo/Secom PMVR

Publicado 25/01/2024 15:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda está apoiando 15 blocos carnavalescos que possuem autorização do governo municipal e da segurança pública, e que vão desfilar pelas ruas da cidade no Carnaval de 2024. Os grupos fazem parte da Liga Independente de Blocos de Rua de Volta Redonda e o início das apresentações será no próximo sábado (3). A prefeitura disponibilizou para a organização apoio com a liberação de documentos, além de banheiros químicos para os foliões e monitoramento em relação à segurança.

O apoio à Liga Independente de Blocos de Rua de Volta Redonda foi definido em uma reunião realizada no fim de dezembro, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), onde foi definido o planejamento para o Carnaval. Participaram do encontro representantes das forças de segurança do município e das secretarias municipais de Cultura (SMC) e de Fazenda (SMF).

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, citou que o governo municipal tem atuado de forma integrativa, assegurando que todos os grupos/públicos sejam atendidos.

“A secretaria de Cultura de Volta Redonda trabalha pela garantia das manifestações populares, como o Carnaval e a Folia de Reis, por exemplo. Reiteramos o apoio aos blocos de rua e aos coletivos, neste Carnaval desejamos que todos os foliões aproveitem de maneira responsável a folia em nossa cidade”, disse Anderson.

O secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, mencionou que desde o início do planejamento para o Carnaval 2024 tem participado do planejamento de forma ativa, com todos os órgãos afins (Secretaria de Cultura, Fazenda, Polícias Militar e Civil).

"Foi avaliado cada bloco, traçando algumas restrições e até mesmo o planejamento de forma que possamos garantir a segurança, a integridade física de todos os foliões que procurarem esses lugares. E que se houver excesso que seja somente de alegria", disse o secretário de Ordem Pública.

Programação dos blocos de rua de Volta Redonda

Bloco Tô no Brilho

Dia 03/02, das 14h às 22h

Ilha São João (Entrada gratuita)

Bloco dos Cria de Santa Cruz

Dia 03/02, das 15h às 20h

Praça dos Ex-combatentes - Santa Cruz

Bloco Os Caretas

Dia 03/02, das 17h às 21h

Sede do bloco - Sessenta

Bloco de Volta na Redonda

Dia 04/02, das 9h às 15h

Colégio Macedo Soares / Praça Rotary Club

Vila Santa Cecília

Bloco Piranhas do Beco

Dia 09/02, das 17h às 21h

Rua 41 G - Vila Santa Cecília

Bloco Tacalipal

Dia 09/02, das 17h às 20h

Praça 7 de Setembro - Eucaliptal

Bloco Unidos da Chiquinha

Dia 09/02, das 13h às 19h

Av. 3 - Jardim Tiradentes

Bloco Alegria, Alegria

Dia 10/02, das 18h às 21h

Praça Ayrton Senna - Parque das Ilhas

Bloco Vai da Merda

Dia 10/02, das 14h às 20h

Rua 42, Bar do Caixote - Jardim Tiradentes

Bloco Carnavalesco Pé de Galinha

Dia 11/02, das 15h às 21h

Av. Dr. Walter Granato da Rocha (sede do bloco) - Jardim Tiradentes

Bloco Só Quem Pode, Só Quem Fecha

Dia 11/02, das 16h às 20h

Praça Santos Dumont - Vila Americana

Bloco Nós na Rua com Sabor de Mel

Dia 12/02, das 16h às 21h

Praça Manoel (campo de futebol) - Siderlândia

Bloco do Castelo

Dia 12/02, das 15h às 21h

Praça Maria de Lourdes Severino - Monte Castelo

Bloco do Lençol

Dia 13/02, das 15h às 21h

Praça Brasil - Vila Santa Cecília

Bloco da Orla

Dia 18/02, das 15h às 20h

Avenida Beira-Rio - Volta Grande III