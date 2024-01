Retiro dos Atletas é um edifício de apartamentos em terreno da prefeitura próximo ao Estádio Municipal Raulino de Oliveira - Cris Oliveira/Secom PMVR

Retiro dos Atletas é um edifício de apartamentos em terreno da prefeitura próximo ao Estádio Municipal Raulino de OliveiraCris Oliveira/Secom PMVR

Publicado 26/01/2024 11:34

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu o pontapé inicial de um projeto inédito de habitação para ex-atletas de todas as modalidades esportivas: o Retiro dos Atletas, edifício de apartamentos em terreno da prefeitura próximo ao Estádio Municipal Raulino de Oliveira (o Estádio da Cidadania), no Jardim Paraíba. Eles receberão, sem nenhum custo, moradia, alimentação, tratamentos de saúde e odontológico, fisioterápico, nutricional e psicológico, além de oportunidade profissional, participando de programas de esporte e lazer do governo municipal.

As obras do edifício – que terá um total de sete andares – tiveram início no final de 2023. Até o momento já foram instalados cerca de 50% da estrutura metálica dos quatro primeiros andares; antes, a empresa responsável pela obra fez a colocação de 58 estacas com profundidades entre 19 e 20 metros, além da fundação e blocos de coroamento, fixação das chapas de metal e o içamento da estrutura metálica. Em breve, a expectativa é realizar a concretagem das lajes desses quatro pavimentos iniciais, o que vai permitir levantar as paredes e fazer o emboço.

Estrutura

O terreno para construção do Retiro dos Atletas foi cedido pela prefeitura, que desenvolve a iniciativa em parceria com os governos estadual e federal. Em contrapartida, os ex-atletas de todas as modalidades e esportes participarão de programas de esporte e lazer desenvolvidos pela Prefeitura de Volta Redonda, possibilitando que eles devolvam à sociedade toda a experiência adquirida quando ainda estavam em plena atividade.

Os ex-esportistas selecionados terão apartamentos confortáveis com sala em dois ambientes e TV; cozinha com ventilação e iluminação natural; banheiro (inclusive com as adaptações necessárias); e quarto com ar-condicionado. O prédio, que terá uma área total de quase dois mil metros quadrados, também vai contar com elevador, lavanderia, área de recreação e biblioteca.

“Nosso Retiro dos Atletas é uma forma de reconhecimento e agradecimento por tudo que esses esportistas fizeram pelo nosso país. E será uma oportunidade para eles continuarem ativos e compartilharem suas experiências com os mais jovens, até mesmo inspirando-os a praticarem algum esporte. E não podemos deixar de agradecer ao Deley, que é o maior entusiasta desse projeto e nos convenceu da sua importância”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.