Corretor deixou 'carta de despedida' e esposa registrou desaparecimento, para simular morte do acusadoReprodução/PCERJ

Publicado 16/02/2024 23:40

Volta Redonda - Policiais civis da 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) - sob a coordenação do delegado titular Vinicius Coutinho e do delegado assistente José Carlos Neto - prenderam por volta de 18h desta sexta-feira (16) um homem de 59 anos, cumprindo um mandado de prisão da Justiça pelo crime de estelionato.

O preso é apontado pela Polícia Civil como um dos principais estelionatários de Volta Redonda, e teria aplicado diversos golpes na cidade, se valendo da profissão de corretor de seguros. O esquema armado pelo acusado teria lesado dezenas de vítimas, que entregaram o dinheiro sob o pretexto do corretor fazer aplicações financeiras. De acordo com a Polícia Civil, só uma das vítimas teria sido lesada em mais de R$ 2 milhões.

Para dificultar as investigações, o preso foi à 93a DP anteriormente, tentando se passar por vítimas de supostos “agiotas”, sendo que, na verdade, eram as próprias vítimas tentando reaver o dinheiro entregue para o estelionatário.

As investigações da polícia mostraram ainda que o homem deixou uma “carta de despedida” e se escondeu, dando a entender que teria morrido. A esposa do estelionatário chegou a fazer o registro do desaparecimento na delegacia, mas tudo fazia parte de mais um plano para tentar enganar os credores e atrapalhar as investigações policiais. O preso foi recolhido ao sistema penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.