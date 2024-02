UBSF São Geraldo já recebeu parte das cadeiras de hidratação que chegaram na sexta-feira (19) - Arquivo/Secom PMVR

UBSF São Geraldo já recebeu parte das cadeiras de hidratação que chegaram na sexta-feira (19)Arquivo/Secom PMVR

Publicado 17/02/2024 16:56 | Atualizado 17/02/2024 16:57

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda recebeu novos insumos para o atendimento de pacientes com suspeita de dengue ou que testaram positivo para a doença. O material – que veio do Rio de Janeiro e foi disponibilizado para o município pela Secretaria Estadual de Saúde – foi transportado em uma carreta, chegou à cidade no final da tarde dessa sexta-feira (16) e começará a ser distribuído a partir de segunda-feira (19), de acordo com a demanda de atendimento das unidades que compõem a rede de atenção à saúde pública de Volta Redonda.

Os itens de farmácia foram levados para a Farmácia Central, e entre eles estão: 21,6 mil comprimidos de dipirona sódica (500 mg); 11.880 frascos de 10 ml de dipirona sódica; 21 mil frascos de 500 ml de soro (cloreto de sódio 0,9%); nove mil ampolas de 10 ml de água destilada estéril; e 5.940 comprimidos de Paracetamol 500 mg.

O restante do material foi enviado para o setor de Almoxarifado da Prefeitura e inclui, entre outros: dois tipos de agulhas descartáveis, totalizando 13,8 mil unidades; nove mil seringas descartáveis de 5 ml e outras nove mil de 20 ml; 18 mil pares de luvas de procedimento no tamanho médio, e mais 18 mil de tamanho grande; e mais de seis mil cateteres intravenosos periféricos com dispositivo de segurança, de três tipos diferentes.

A remessa também conta com 20 longarinas e 20 cadeiras de hidratação, sendo que cinco unidades de cada uma já foram entregues na UBSF (Unidade Básica de Saúde da Família) do bairro São Geraldo, onde está um dos Centros de Hidratação montados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

“O que chega hoje é um aporte que vai se somar ao que já temos no município, a fim de atender a uma demanda crescente”, explicou a diretora do Departamento em Vigilância em Saúde da SMS, Milene Paula de Souza Silva, que aproveita para reforçar a orientação para que os pacientes procurem a unidade de saúde mais próxima de sua casa, inclusive para pegar os resultados dos exames.

“É preciso ficar atento aos sintomas, dentre eles dor no corpo, febre, mialgia (dor na musculatura), dor atrás dos olhos e dor de cabeça”, alertou.

O prefeito Antonio Francisco Neto pontua que o governo municipal tem procurado agir na prevenção à dengue, incluindo ações como o fumacê, capina, campanhas nas redes sociais e mutirões nos bairros, entre outras, mas que o atendimento dos casos suspeitos ou já confirmados também é prioridade.

“Nós já montamos os centros de hidratação e temos o material para que os profissionais de saúde possam atender aos moradores. Todos esses insumos que chegaram hoje serão muito importantes para prosseguirmos com o trabalho de atendimento nas unidades de saúde, e agradecemos ao governo do estado por reforçar essa parceria para que possamos vencer a dengue”, disse Neto.