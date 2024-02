Melhorias beneficiam mais de 250 famílias do Núcleo Monte Verde, no bairro Água Limpa - Geraldo Gonçalves/Secom PMVR

Publicado 17/02/2024 12:39

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), entregou na noite dessa sexta-feira (16), uma série de melhorias que irão beneficiar mais de 250 famílias do Núcleo Monte Verde, no bairro Água Limpa. Entre os serviços realizados estão a revitalização da Praça Joaquim Gabriel Nunes. A área de lazer passou por manutenção completa na sua estrutura, com reforma e pintura nos brinquedos, aparelhos de ginástica da Melhor Idade, bancos, mesas e guarda corpo.

As melhorias também chegaram no entorno da praça. A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizou o recapeamento asfáltico de cerca de 2 mil metros quadrados na Rua Onze de Setembro e em duas alamedas vizinhas; criou um estacionamento para cerca de 20 carros; reformou e pintou o muro de contenção, a escada dissipadora, corrimão, vielas e meio-fio; além de ter instalado lâmpadas de LED nos pontos de luz da rua e feito a poda das árvores no local.

“Desde que reassumimos a prefeitura, estamos em um trabalho intenso para reconstruir Volta Redonda. Hoje é uma felicidade imensa estar entregando tantas melhorias que vão beneficiar mais de 250 famílias. Parabenizar a Poliana, pelo carinho e grande trabalho que teve aqui e que vem tento em toda a cidade, e também ao vereador Buchecha, que tanta trabalha pelos moradores daqui da Água Limpa”, destacou o prefeito Antonio Francisco Neto durante a cerimônia de entrega das melhorias.

A secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira, também agradeceu à sua equipe pelo trabalho realizado.

“Quando cheguei aqui e vi a transformação que fizemos, fiquei muito feliz, orgulhosa e só tenho que agradecer muito à minha equipe. Estamos sempre em cada pontinho da cidade tentando fazer a diferença e entregando uma cidade melhor para a população. Obrigado ao prefeito Neto pela confiança e oportunidade de trabalhar todos os dias por Volta Redonda”, disse.

O vereador Buchecha, que foi quem solicitou junto ao governo municipal as melhorias, falou sobre o serviço e destacou a transformação feita na localidade.

“Vim acompanhando durante toda a semana o carinho que toda a equipe da Poliana teve com este local, que passou por uma grande transformação. É uma felicidade imensa estar aqui hoje entregando este presente para a comunidade. Só tenho a agradecer a Poliana pelo trabalho, por sempre nos atender, ao prefeito Neto que é um prefeito nota 10, ao deputado Munir, que vem fazendo um grande mandato, sempre conversando e atendendo a todos”, falou.

O deputado estadual Munir Neto também participou da cerimônia e falou da importância das parcerias nas melhorias para a cidade.

“Parabenizar o Buchecha e a Poliana que mudaram este local para melhor com estas reformas e melhorias, que a comunidade merece. Esta parceria é muito importante para o avanço dos trabalhos na cidade. O Neto conta com o apoio do Buchecha, que é um dos 18 vereadores que apoia o governo, e sem este apoio, não seria possível atingir tudo o que conseguimos nestes três anos. Volta Redonda avançou muito, conseguimos reconstruir a nossa cidade graças a este apoio e também ao trabalho incansável da Poliana e da sua equipe, que vem reformando e reconstruindo cada ponto da cidade”, ressaltou.