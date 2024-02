Mulher tentou passar Pix falso de R$ 339,90 e já havia aplicado o golpe na mesma loja em dezembro - Divulgação/PMERJ

Mulher tentou passar Pix falso de R$ 339,90 e já havia aplicado o golpe na mesma loja em dezembroDivulgação/PMERJ

Publicado 18/02/2024 15:39

Volta Redonda - Policiais militares do Pamesp ( Patrulhamento Motorizado Especial) Comercial foram acionados pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) da prefeitura de Volta Redonda para verificar uma denúncia de estelionato, ocorrida na manhã deste sábado (17), em uma loja de calçados na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda.

O dono do estabelecimento relatou aos PMs que no dia 22 de dezembro passado foi vítima de um golpe do “falso Pix” - quando a pessoa envia um comprovante falso de pagamento via Pix para o estabelecimento - de R$ 340, e que a mesma pessoa tentou passar outro Pix, no valor de R$ 339,90, no sábado. O dono da loja imediatamente identificou o golpe e acionou a PM.

Os policiais acompanharam o motoboy da loja na entrega, e chegando ao endereço, no bairro 249, foram recebidos pela filha de 12 anos da mulher que passou o Pix falso. A jovem afirmou que estava recebendo a encomenda em nome da mãe. Os PMs chamaram a mãe da garota e encaminharam a mulher de 32 anos, juntamente com o dono da loja de calçados, para a 93a Delegacia de Polícia (Volta Redonda) para o registro da ocorrência. Ela permaneceu presa.