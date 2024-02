Artistas e fazedores de cultura de Volta Redonda podem se inscrever na oficina - Divulgação/Secom PMVR

Publicado 18/02/2024 15:49 | Atualizado 18/02/2024 15:51

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), abre nesta segunda-feira (19), as inscrições para oficina gratuita de “processos criativos na elaboração de projetos artísticos”. Podem se inscrever artistas, fazedores de cultura e estudantes de arte do município. O cadastro segue até o dia 14 de março e pode ser feito exclusivamente pelo site da SMC: cultura.voltaredonda.rj.gov.br.

As aulas serão realizadas de forma presencial no auditório da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, de 19 a 22 de março, das 9h às 12h. Para formação de turma será necessário no mínimo dez alunos.

O secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza, destacou que a oficina faz parte do Prof (Programa de Formação Cultural), criado pela Pasta com o objetivo de formar e especializar artistas e fazedores de cultura do município.

“O Prof é um programa realizado com recursos próprios da secretaria e que tem como meta a especialização e formação de pelo menos 200 novos artistas e fazedores de cultura. Pretendemos abrir mais 11 oficinas ainda este ano, seguindo com o nosso foco que é na educação e formação cultural”, disse.

Sobre a oficina

Tema: Processos Criativos na elaboração de projetos artísticos.

Conteúdo: A oficina instruirá artistas visuais iniciantes ou entusiastas de arte a desenvolver com assertividade projetos pessoais e/ou comissionados. Os alunos terão contato com fundamentos de artes visuais, ferramentas virtuais, técnicas e métodos organizacionais que lhes permitirão explorar novas possibilidades criativas, além de agilizar seus processos artísticos. O curso terá como resultado prático um projeto artístico de cada um dos alunos, com temática voltada para a cultura volta-redondense, desenvolvido ao longo das aulas.