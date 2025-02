O suspeito foi encaminhado para a delegacia e fica a disposição da justiça - Foto: Divulgação - 93ª DP

Publicado 27/02/2025 11:47

Volta Redonda - Na manhã desta quinta-feira, um homem de 23 anos foi preso preventivamente no bairro Belvedere, em Volta Redonda, suspeito de cometer crime de estelionato. De acordo com a investigação, o suspeito trabalhava em uma empresa de plano de saúde, com sede em Volta Redonda, e enviava boletos falsos para os clientes efetuarem pagamentos, que iam direto para sua conta pessoal.

As vítimas informavam a administradora do plano de saúde que já haviam efetuado o pagamento dos boletos, com isso, eram informados que os boletos eram falsos e tinham caído em um golpe.

Durante as investigações, os agentes identificaram que, o número de telefone utilizado para os golpes, eram da própria empresa, levando a conclusão que se tratava de um funcionário da administradora. Assim, chegaram até o suspeito, efetuando a prisão preventiva.

O suspeito foi encaminhado para a 93ª DP de Volta Redonda, onde segue a disposição da justiça.