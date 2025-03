O primeiro trecho da rede foi assentado a uma profundidade entre 14 e 18 metros - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

O primeiro trecho da rede foi assentado a uma profundidade entre 14 e 18 metrosFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 11:01

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Obras (SMO), prossegue com as ações para a construção de uma nova rede de drenagem de águas pluviais no bairro Açude. No momento, as equipes trabalham no aterramento de quase 100 metros de manilhas em um terreno na Rua Dois, próximo à Avenida Professora Glória Roussim Guedes. O primeiro trecho da rede foi assentado a uma profundidade entre 14 e 18 metros, após uma série de detonações de rochas encontradas durante a execução dos trabalhos.

Além da instalação das manilhas de concreto, com 1,5 metro de diâmetro, o local também já recebeu uma caixa de passagem e um poço de visita – estrutura, também de concreto, com tampa removível, que permitirá o acesso às tubulações de águas pluviais.

Ainda de acordo com a SMO, o próximo trecho da obra – que seguirá até a Avenida Professora Glória Roussim Guedes – será licitado assim que o projeto receber as adaptações necessárias. Isso se deve à expectativa de haver um grande volume de rochas no trecho que ainda será executado, as quais não poderão ser removidas com o uso de explosivos, uma vez que a escavação será feita próxima a imóveis.

Quando concluída, a rede de drenagem de águas pluviais terá cerca de 500 metros de extensão. Ela terá início no encontro da Avenida Glória Roussim com as ruas A e N; com a tubulação em declive, a rede levará a água da chuva para um córrego que deságua no Córrego União.

“A área nas proximidades do encontro dessas três vias sofre há muitos anos com alagamentos durante fortes chuvas. Com esse projeto, vamos eliminar esse transtorno para a população do Açude”, explica o secretário municipal de Obras, Jerônimo Teles.

O prefeito Antonio Francisco Neto ressalta que um dos maiores desafios do governo municipal é eliminar esses pontos críticos. “Sabemos o quanto a situação de uma via que sofre alagamentos pode incomodar pedestres, motoristas e moradores próximos. Temos realizado o maior número possível de obras para sanar esse problema, em vários pontos da cidade”, afirmou.