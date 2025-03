Edição de 2025 vai contar com quase 3,5 mil atletas inscritos - Foto: Arquivo - Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 17:21

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel) de Volta Redonda está organizando a abertura da 20ª Copa Diarinho de Futsal, realizada em parceria com o jornal Diário do Vale. O evento está marcado para o próximo sábado, 29, às 8h, no Mini Estádio da Ilha São João. Representantes das 58 instituições inscritas na competição vão participar da cerimônia e assistir a jogo de futebol amistoso com a equipe master do Volta Redonda Futebol Clube, o Voltaço.

A edição de 2025 da Copa Diarinho será a maior de todas, com a participação de 3.458 atletas, divididos em 247 equipes, representando 58 instituições de 13 municípios da região. Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Paraíba do Sul, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Mendes, Resende, Valença, Rio Claro e Vassouras farão parte da Série Ouro com 2.296 atletas, de 164 equipes. Os times de Volta Redonda disputam a Série Prata com 1.162 atletas em 83 equipes.

A Copa Diarinho é dividida em Série Ouro, composta por instituições particulares e projetos esportivos públicos de cidades vizinhas; e Série Prata, voltada para os projetos esportivos públicos da cidade de Volta Redonda. Estão inscritas na competição equipes das categorias sub-7, sub-9, sub-11 (mista), sub-13, sub-15 e sub-17 (masculino e feminino), nas duas séries.

Os jogos acontecerão aos sábados e domingos no período de 30 de março a 6 de julho deste ano, em oito dos 10 ginásios poliesportivos de Volta Redonda. A expectativa é que aconteçam cerca de 300 jogos. O sistema de disputa permite que todas as equipes façam, no mínimo, dois jogos em busca da classificação, ampliando a participação dos atletas. E para as categorias sub-7 e sub-9, a Copa Diarinho é um festival, onde todos os jogadores ganham medalhas de participação.

A secretária de Esporte e Lazer de Volta Redonda, Rose Vilela, lembra que a primeira Copa Diarinho de Futsal foi no ano 2000, com intuito de incentivar a paixão e proporcionar a socialização dos atletas da modalidade de futsal na nossa região.

“E seguindo com foco na socialização dos atletas, pais e responsáveis de todas as equipes, reforçamos a importância de respeitar o adversário durante a competição”, falou Rose, agradecendo o apoio do prefeito Antonio Francisco Neto, do diretor-presidente do Diário do Vale, Luciano Pançardes, e do secretário de Esporte e Lazer do Estado do Rio de Janeiro, Rafael Picciani, na realização desse evento.