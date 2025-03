No último mutirão foram atendidos 17 pacientes - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 14:16

Volta Redonda - O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, realizou nesse fim de semana mais um mutirão de cirurgias. Dessa vez, 17 pacientes foram submetidos a procedimentos ortopédicos entre sexta-feira (21) e sábado (22) na unidade da rede municipal de saúde, localizada no bairro Colina. Todos já receberam alta.

Dois dos procedimentos, realizados em pacientes de 61 e 73 anos, ficaram sob a responsabilidade do dr. Flávio Reis, diretor-médico do HSJB. Eles passaram, respectivamente, por artroplastia total de quadril direito e artroplastia total de joelho direito.

Já a dra. Michele Borges realizou nove cirurgias em pacientes com idades entre 45 e 70 anos. Entre os procedimentos, estavam os indicados para síndrome do túnel do carpo e correção de dedo em gatilho - nome popular para a tenossinovite estenosante, condição em que o dedo trava ou "dispara" ao ser flexionado ou estendido devido a um inchaço no tendão flexor. A cirurgia é indicada quando o tratamento conservador com anti-inflamatórios, imobilização ou infiltração com corticoide não resolve o problema, quando o dedo está travado permanentemente ou quando há dor intensa ou perda de função.

O dr. Raphael Marchitto atendeu seis pacientes, com idades entre 24 e 66 anos, que passaram por reconstrução do ligamento cruzado anterior ou videoartroscopia em um dos joelhos.

Realizados aos finais de semana e feriados, os mutirões cirúrgicos permitem que o HSJB atenda um maior volume de pacientes em Volta Redonda. Essa estratégia otimiza a agenda durante a semana, garantindo espaço para cirurgias eletivas agendadas e emergências, reforçando o papel do hospital como unidade de pronto atendimento.

"Os mutirões são uma estratégia essencial para agilizar o atendimento e melhor aproveitar a estrutura do hospital, reforçando o compromisso do São João Batista com a saúde da população. A iniciativa tem sido um sucesso, e quero destacar o empenho dos médicos e da direção do hospital nesse esforço", afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.