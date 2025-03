A principal conquista veio na prova com obstáculos de até 90 centímetros - Foto: Ana Luiza Bangaly

A principal conquista veio na prova com obstáculos de até 90 centímetrosFoto: Ana Luiza Bangaly

Publicado 24/03/2025 13:21

Volta Redonda - A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), foi destaque na primeira etapa do Ranking Feerj (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro) 2025. A equipe do município participou da competição, realizada nesse fim de semana na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, Rio de Janeiro, com 16 cavaleiros e amazonas e oito cavalos.

A principal conquista veio na prova com obstáculos de até 90 centímetros com Danilo Caeres Andrade: montando o Golden Boy, Danilo ficou em primeiro lugar. A amazona Isabela Machado Carreira, montando Dom Quixote, ficou em quarto lugar; e o quinto lugar veio com Cristina Rufini, também com Dom Quixote. A equipe de Volta Redonda também ficou com o sétimo lugar, com Frederico Pedro Tavares, montando Golden Boy.

Nos obstáculos até 60 centímetros, a EMHVR conquistou o terceiro lugar com Bárbara de Miranda Ribeiro, montando SL Banzé. E nos obstáculos até 80 centímetros, Lara Martins com o cavalo El Baron ficaram entre os dez primeiros.

O treinador do grupo, Yasser Pereira, fez questão de parabenizar os alunos pelo desempenho. “Essa foi a primeira competição que a nossa escola participou em 2025 e já conseguimos um ótimo resultado. Agora, é seguir treinando para a próxima etapa do Ranking Feerj 2025, que acontece em 13 de abril, em Teresópolis”, disse, agradecendo o apoio da Prefeitura de Volta Redonda, por meio do prefeito Antonio Francisco Neto, que mantém a escola e garante as viagens do grupo, além do presidente da FBG, Vitor Hugo Gonçalves de Oliviera.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, idealizador da escolinha, falou com orgulho dos atletas da EMHVR. “Mais um ano de conquistas se inicia. E vocês também merecem os parabéns pelo espírito de equipe, pela dedicação ao esporte e pelo respeito aos profissionais da escola. Vocês são um orgulho para Volta Redonda”, afirmou.

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda foi criada em 2003, no segundo mandato do prefeito Neto. Sob responsabilidade da Fundação Beatriz Gama, ela é reconhecida pela Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) como a única escola pública de hipismo em atividade no Brasil.