O evento acontece na terça-feira, dia 25 - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 11:16

Volta Redonda - Amarelo, azul marinho e lilás são as cores das campanhas de saúde que acontecem no mês de março, que têm como objetivo conscientizar a população sobre o câncer do colo do útero, endometriose e câncer colorretal. Por conta disso, a Academia da Saúde Darcilei Monteiro de Oliveira, unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda, no bairro Volta Grande, promove evento em alusão aos temas nesta terça-feira, 25, a partir das 9h.

A atividade, que também lembra o Mês da Mulher, por conta do Dia Internacional da Mulher (celebrado em 8 de março), é voltada para os usuários da Academia da Saúde e da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) do Volta Grande. Para falar sobre os temas das campanhas de saúde, uma ginecologista foi convidada para participar de Roda de Conversa que vai contar com a equipe Emulti da unidade, formada por nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo e farmacêutico.

Também estão na programação um café da manhã compartilhado e pontos de autocuidado com massagem relaxante e auriculoterapia, que é uma técnica de acupuntura que estimula pontos específicos da orelha para tratar e diagnosticar problemas físicos, mentais e emocionais. Ainda terá sorteio de brindes para as mulheres.

Março colorido

O Março Lilás conscientiza sobre o câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical. A doença é silenciosa nos estágios iniciais e, na maioria dos casos, está relacionada à infecção pelo vírus HPV. A campanha Março Lilás é promovida pelo Ministério da Saúde.

O Março Amarelo alerta sobre a endometriose e a necessidade de consultas regulares ao ginecologista como forma de diagnóstico e tratamento precoce da doença.

Já o Março Azul Marinho conscientiza sobre o câncer colorretal, que é o terceiro câncer mais comum entre homens e mulheres no país.