Por dia, cerca de 40 animais são atendidos pelo castramóvelFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 24/03/2025 13:38

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), em parceria com a FAA (Fundação Educacional Dom André Arcoverde), iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 24, a castração gratuita de cães e gatos. O Projeto FAA PET Castração Itinerante permanecerá no município até 11 de abril.

Nesta primeira etapa, o castramóvel – que é um trailer totalmente equipado – está na Praça Sávio Gama, em frente ao Palácio 17 de Julho, no bairro Aterrado, onde ficará até sexta-feira, dia 28 de março. Após essa data, o castramóvel seguirá para os bairros Retiro e Santo Agostinho.

Por dia são atendidos 40 animais, previamente agendados, sendo: cães e gatos sem raça definida de 6 meses a 6 anos; outras raças: de 6 meses a 5 anos. Os responsáveis fizeram as inscrições pelo telefone (24) 3512-8498 – do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) – e também no WhatsApp (24) 99233-4480.

O secretário municipal de Proteção e Defesa Animal, Paulinho AP, comentou que ainda restam poucas vagas de castração. Os tutores interessados devem entrar em contato por telefone.

“Essa parceria da SMPDA com a Fundação Dom André Arco Verde, a FAA, é muito importante. Vamos castrar 525 animais durante as três semanas que o castramóvel vai ficar na cidade. As vagas disponíveis não se limitam ao bairro onde o veículo vai estar, serão atendidos animais de qualquer lugar de Volta Redonda. A castração é um ato de amor, um ato de carinho. Vamos contribuir com a saúde dos nossos animais”, disse o secretário, acrescentando que a equipe do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) está dando apoio e suporte à ação.

Castração com final feliz

Um dos animais atendidos nesta manhã foi o cachorro Bem, de 1 ano, sem raça definida. Ele foi resgatado das ruas pela cabeleireira Nathalia Lessa, no bairro Bela Vista. Após o resgate, ela o levou para o veterinário e, para o alívio dela, os médicos diagnosticaram que está tudo bem com ele. Com isso, ela não pensou duas vezes e já priorizou a castração para a qualidade de vida do animal.

Mas a história do Bem não para por aí. Nesse meio tempo entre o agendamento da castração e o dia da cirurgia, Nathalia – que já tem outros animais – foi em busca de uma família para o Bem e conseguiu. Detalhe: Bem foi castrado e no mesmo dia conheceu sua nova tutora, a Ana Paula. Ele ganhou a castração e uma família no mesmo dia.

“É uma história bem incomum. Eu o resgatei há duas semanas e em seguida fiquei sabendo da castração. Postei nas redes sociais a foto dele para saber se tinha alguém procurando ou se queria adotar ele, mas não consegui nenhuma família. Aí, eu comentei com uma cliente que estava procurando um lar para o cachorro que resgatei, ela de imediato mandou uma mensagem para um pet shop e lá estava a Ana Paula em busca de um cachorro para adotar”, disse Nathalia Lessa.

Ana Paula Caribé estava no lugar certo e na hora certa para a felicidade do Bem, que foi prontamente acolhido. “Eu estava procurando há dias um cachorro, porque estou sem um bichinho em casa e como já tive animais, sinto falta. No pet shop comentaram sobre ele na minha frente, aí já entrei em contato com a Nathalia para saber mais sobre ele. Foi aquele processo de mandar foto, vídeo, de contar a história dele e combinamos que ficaria com ele”, comentou Ana Paula, entusiasmada.

A nova tutora do Bem aproveitou para ressaltar a importância da castração nos animais. “É necessária a castração, pois vai ajudar a reduzir a ‘cria’ (gestações em animais) indesejável. Tive muita confiança na equipe de veterinários da FAA aqui, foi um atendimento muito bom, recomendo”, finalizou Ana Paula.

Pais de pet elogiam iniciativa

Marcos Paulo Vidal, morador do bairro Brasilândia, é pai do casal de gatos Chica, de 6 meses, e Chico, de 7 meses – ambos sem raça definida. A pequena Chica foi adotada com planejamento, mas o Chico foi resgatado da rua dentro de uma caixa de papelão.

“Olha, se não fosse essa oportunidade, ia ficar difícil castrá-los, pois nem todo mundo tem condições financeiras, né? Essa ajuda que a prefeitura está fornecendo é muito boa e eles estão em uma idade ótima para castrar, são filhotes. O atendimento foi excelente, a castração é fundamental não só para a proliferação de animais, mas também para a prevenção de doenças”, disse Marcos.

Adriana Quadra é mãe do cão Tico, de 5 anos, uma mistura das raças Yorkshire com Lhasa apso. Ela soube do castramóvel pela internet e logo já garantiu o agendamento do Tico, morador do bairro Voldac.

“Só tenho elogios à equipe, eles priorizaram o meu atendimento porque estou com a minha bebê aqui e não tinha com quem deixar. Foram muito atenciosos comigo e com o Tico. Eu tenho outro cachorro em casa também, mas optei pela castração desse primeiro”, disse.

Avaliação clínica

Antes da cirurgia, todos os cães e gatos agendados passam por uma avaliação clínica pelo médico-veterinário. Para fazer a castração no dia e horário agendados, os animais devem estar em jejum – gatos com jejum de oito horas e cachorro com jejum de 12 horas.

Os tutores devem trazer o animal em segurança: gatos devem ser trazidos em uma caixa de transporte; já os cães, com coleira e guia. Todo o procedimento, desde a chegada até a devolução do animal, dura em torno de uma hora.

“Primeiro, os tutores preenchem a ficha dos termos de autorização do procedimento cirúrgico e anestésico e aguardam. Chamamos o animal e realizamos os exames laboratoriais, lembrando que fazemos apenas o hemograma. Também realizamos uma avaliação física do animal. Estando tudo certo, tanto no exame quanto na avaliação, o animal é encaminhado para a castração”, comentou o veterinário Thales Rezende, da Fundação Educacional Dom André Arcoverde.