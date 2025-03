As inscrições irão até o dia 15 de abril - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/03/2025 10:08

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) de Volta Redonda, em parceria com a Academia Volta-redondense de Letras (AVL), abriu as inscrições para a edição 2025 do projeto "Poesia & Ponto". A iniciativa promove a difusão de obras poéticas que serão expostas em diversos espaços culturais e educacionais do município.

Podem participar escritores naturais ou residentes em Volta Redonda, com obras de tema livre. Os textos selecionados serão encaminhados à Secretaria Municipal de Cultura, responsável pela impressão, produção gráfica e divulgação das peças em espaços públicos, equipamentos culturais e instituições de ensino da cidade.

O secretário de Cultura, Anderson de Souza, destacou a relevância da iniciativa: "Este projeto reúne todos os elementos para se consolidar como ação permanente, especialmente pelo seu potencial de democratizar o acesso à poesia. A SMC manterá seu compromisso com iniciativas que abrangem todas as vertentes artísticas".

Além da exposição física, as obras selecionadas integrarão um e-book a ser publicado pela Academia Volta-redondense de Letras. O presidente da AVL, Jean Carlos Gomes, ressaltou o valor da ação: "Esta iniciativa beneficia tanto os poetas locais, que ganham visibilidade para seus trabalhos, quanto o público, que pode apreciar a poesia em diversos contextos urbanos".

As inscrições estão abertas até 15 de abril e devem ser realizadas exclusivamente por e-mail. O edital completo com todas as normas de participação está disponível no site: avl.org.br.