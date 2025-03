O passeio partiu da Praça Sávio Gama, no Aterrado - Foto: Geraldo Gonçalves - Secom/PMVR

Publicado 25/03/2025 10:27

Volta Redonda - Cerca de 130 alunos e uma equipe de professores da Academia da Vida Oscar Cardoso, unidade da Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda) que oferece cursos de extensão a idosos, embarcaram em três ônibus rumo à cidade paulista de Campos do Jordão na manhã desta terça-feira, dia 25. Partindo da Praça Sávio Gama, no bairro Aterrado, o passeio faz parte das viagens do programa “Viva a Melhor Idade”, da Prefeitura de Volta Redonda, realizado pelas secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e de Assistência Social (Smas).

Entre os alunos mais animados estava Telma Brígida Lacerda Rodrigues, de 69 anos, moradora do Jardim Paraíba, que já viajou a Campos do Jordão em outras ocasiões, mas é a primeira vez que vai gratuitamente por meio da iniciativa da administração municipal. O programa beneficia idosos que participam das atividades e projetos da prefeitura voltados para a Melhor Idade.

“Primeiramente, eu ia com minha mãe, e depois fui participando das atividades da terceira idade até conseguir ir hoje. É uma maravilha, interação total. As professoras, a organização, a secretaria são ótimas. Coloquei até meu irmão na fila para fazer aulas na escola”, conta Telma, empolgada.

Essa interação entre alunos e professores também foi destacada pelo instrutor de teatro da Academia da Vida, Hormínio Gama, que seguiu viagem junto com os alunos. “Eles estão muito ansiosos. Acordaram cedo e estão altamente felizes por fazerem essa viagem que o prefeito Neto realiza todos os anos. Nós, professores, estamos muito felizes por estarmos com eles; é mais uma oportunidade de confraternização”, disse.

A diretora-adjunta da Academia da Vida, Maria Aparecida da Cruz Silva, agradeceu a oportunidade e comentou sobre a expectativa durante o embarque. “É muito grande, estão todos animados. Acho que eles querem muito passear – o que mais falam é da fábrica de chocolate”, destacou a diretora, citando que participam do passeio alunos dos cursos oferecidos pela unidade: Mente Ativa, Informática, Arte, Inglês, Bem Viver, Exercício, Dança, Mundo Contemporâneo, Teatro, Estados do Brasil, Curiosidades Geográficas, Robótica, Oficina de Gerontologia, Português e Qualifica Biografia.

Viagens

As viagens do programa “Viva a Melhor Idade” começaram no dia 30 de abril de 2024 e foram suspensas durante o período eleitoral, sendo retomadas em outubro do ano passado. Os passeios beneficiam cerca de dez mil participantes dos programas para a terceira idade realizados pela Prefeitura de Volta Redonda.

Retomado pela prefeitura em 2022, com viagens para Teresópolis (RJ), e em 2023 para Caxambu, em Minas Gerais, a iniciativa busca promover saúde para a terceira idade, sendo um bônus para quem pratica ativamente as atividades promovidas pela administração municipal.

“Além da diversão do passeio, essas viagens fazem com que nossa Melhor Idade participe mais das atividades de esporte e lazer e de convivência, proporcionando benefícios também para a saúde deles. Isso resulta em melhor qualidade de vida. Viva a Melhor Idade!”, exaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Programação

Localizada na Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão é chamada de “Suíça Brasileira” por possuir arquitetura baseada em construções europeias e clima mais frio que a média nacional. Além de conhecer a cidade, a Melhor Idade contará com todas as comodidades do Hotel Estoril, onde ficará hospedada.

Os idosos serão recebidos com almoço e, com a tarde livre, poderão realizar passeios a pé pela cidade para desfrutar das maravilhas de Campos do Jordão – em especial de Capivari, centro turístico do município, onde estão diversas lojas, cafeterias, chocolaterias e a famosa Baden Baden, fabricante de cerveja artesanal, além do Boulevard Geneve, uma viela coberta por guarda-chuvas e luzes. Para encerrar o dia, os participantes terão um bingo, seguido de chá da tarde e um baile com música ao vivo e buffet de autosserviço.