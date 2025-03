A votação está aberta até o próximo dia 31 de março, segunda-feira - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Volta Redonda - Slogan criado pela equipe do Banco de Leite Humano de Volta Redonda, que funciona no Hospital São João Batista (HSJB), foi um dos 30 selecionados para comemorar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2025, data celebrada anualmente em 19 de maio. Para que a frase “Doação de leite: uma rotina de solidariedade e cuidado!” marque a campanha internacional, é preciso que seja escolhida, agora, por votação popular pelo link: https://rblh.fiocruz.br/votacao.

A gerente de Enfermagem do HSJB, Glauciléia Arbach, avisa que a votação está aberta até o dia 31 de março, segunda-feira. “É muito fácil votar, basta acessar o link, informar e-mail, nome e o país onde está. Em seguida, as 30 frases finalistas aparecem para votação traduzidas para o idioma do país marcado”, explicou Glauciléia.

Ela pede para que os moradores de Volta Redonda e toda a região ajudem a frase do Banco de Leite do município – “Doação de leite: uma rotina de solidariedade e cuidado!” – a ser o lema da campanha mundial. “O Dia Mundial de Doação de Leite Humano foi criado para incentivar a doação de leite materno e sensibilizar a sociedade sobre a importância desse gesto que salva vidas. E acredito que ganhar a autoria do slogan dessa campanha vai chamar a atenção para o trabalho desenvolvido no município.”

“Estou orgulhosa por fazer parte da equipe que elaborou a frase. Ações como esta dão visibilidade ao trabalho do Banco de Leite Humano, onde cada frasco faz a diferença, salvando vidas e apoiando a recuperação para que os bebês da UTI Neonatal possam voltar ao lar o quanto antes. E foi pensando nisso que inscrevi a nossa frase no concurso. Agradeço ao incentivo de todos”, disse a técnica de enfermagem do Bando de Leite Humano de Volta Redonda, Thayane Bernardo Brito de Oliveira.

A responsável pelo Centro de Referência Nacional para Bancos de Leite Humano, Danielle Aparecida da Silva, fez questão de parabenizar a unidade de Volta Redonda. “Fiquei muito feliz com a notícia, agora é fazer a campanha para a frase ser a campeã. Entre os mais de 700 slogans de Bancos de Leite Humano de todo o mundo, a frase ‘Doação de leite: uma rotina de solidariedade e cuidado!’ ficou entre as 30 escolhidas para participar da votação. Vocês já são vencedores”, falou Danielle.

Ajude a escolher o slogan do Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2025 pelo link: https://rblh.fiocruz.br/votacao, até o meio-dia da próxima segunda-feira, 31 de março. A frase criada pelo Banco de Leite de Volta Redonda é “Doação de leite: uma rotina de solidariedade e cuidado!”. O slogan vencedor será divulgado às 13h, ainda no dia 31 de março, pelo portal da rBLH (Rede de Bancos de Leite Humano).