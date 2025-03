Veículo foi levado para o depósito público municipal - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 25/03/2025 14:58

Volta Redonda - Guardas municipais de Volta Redonda, em apoio à Polícia Militar, recolheram na noite dessa segunda-feira, dia 24, no bairro Jardim Ponte Alta, uma moto com dispositivo antirradar (que esconde a placa). O mecanismo é proibido por lei e facilita fugas de motociclistas infratores, colocando em risco a segurança do trânsito.

A moto foi localizada abandonada sobre a calçada, próximo a uma praça. Pelo estacionamento irregular e o dispositivo irregular, o veículo foi removido ao depósito público municipal.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, reforçou que utilizar este equipamento é considerado uma infração gravíssima de trânsito, com sanções como multa, 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do veículo.

“Estamos reforçando a fiscalização e atuando em situações que possam comprometer a segurança pública de Volta Redonda. Sabemos que as motos, principalmente as sem identificação ou com dispositivos para burlar a fiscalização, podem ser usadas para a prática delituosa pela facilidade de fuga. O nosso objetivo é prezar por uma cidade em ordem e mais segura, e é isso que estamos fazendo”, destacou Coronel Henrique.