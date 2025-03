A ave resgatada é da espécie periquitão-maracanã - Foto: Divulgação/Semop

A ave resgatada é da espécie periquitão-maracanãFoto: Divulgação/Semop

Publicado 26/03/2025 09:45

Volta Redonda - A Patrulha de Proteção Animal e Ambiental, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), desenvolvido por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), resgatou nesta terça-feira, dia 25, uma ave da espécie periquitão-maracanã. O animal foi encontrado debilitado por populares e entregues a guardas municipais da Patrulha Escolar, na Rua Ministro Salgado Filho, no bairro Aero Clube.

Após receberem a ave, os agentes acionaram os GMs Antônio e R. Alves, que formam a Patrulha Proteção Animal. O periquitão-maracanã foi imediatamente levado ao Zoológico Municipal de Volta Redonda (Zoo-VR), onde foi entregue aos cuidados dos biólogos e veterinários. A unidade conta com um programa de reabilitação e reinserção desses animais na natureza.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação e destacou a importância da criação do serviço para atender a causa animal.

“A nossa patrulha mesmo recém-criada já vem auxiliando no resgate de animais feridos ou em situação de vulnerabilidade. É mais um caso que demonstra também a confiança da população no serviço. Parabenizo aos agentes pela rápida ação de resgate. Isso vem corroborar com aquilo que acreditamos, que não há sucesso na segurança pública sem a participação da sociedade”, disse Coronel Henrique.