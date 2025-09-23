O evento é gratuito e promete animar o público com muita arte, lazer, música e gastronomia - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/09/2025 16:17

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio das secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET) e de Cultura (SMC), promove no domingo (28), a partir das 10h, a segunda edição do Marco Zero Cultural, na Praça Cardeal Pacelli (em frente à Igreja de Santo Antônio), no bairro Niterói. O evento é gratuito e promete animar o público com muita arte, lazer, música e gastronomia para toda a família.

Nesta edição, o público poderá curtir apresentações ao vivo de MPB, Samba e Bossa Nova com a cantora Lorena Costa, que vai levar ao público um repertório cheio de brasilidade e energia.

Além de música, haverá Feira de Artesanato com trabalhos de artesãos locais, incluindo o projeto Arigó, e a presença de expositores com produtos agroecológicos, incentivando o consumo consciente e valorizando os produtos regionais. Outra atração gastronômica será a venda da tradicional pizza frita.

“O Marco Zero Cultural é uma iniciativa para diversificar as opções de lazer na cidade, valorizando lugares de memória e aspectos culturais. Queremos proporcionar aos moradores momentos agradáveis, que remetam às memórias afetivas com a cidade e para visitantes, uma oportunidade de se conectar com a cidade em uma experiência autêntica. Um ótimo jeito de aproveitar o domingo! Convidamos a todos para conhecer o Marco Zero e fazer sua foto com o pezinho, onde começou a cidade, marcando o @turismoemvolta e usando a #MarcoZeroCultural”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

City tour especial

O evento também será um dos destinos de um city tour especial do projeto Turistando em VR. A van, com guia credenciado pelo Ministério do Turismo, sairá às 9h, da Praça Brasil, na Vila Santa Cecília (próximo ao Clube Umuarama). Depois de percorrer os marcos históricos da cidade, terá como destino final o Marco Zero Cultural. A van fará uma parada de 40 minutos no local, podendo, após esse tempo, o visitante permanecer no evento ou retornar para o ponto do embarque, na Vila Santa Cecília.

Interessados no passeio devem fazer a inscrição pelo link www.even3.com.br/turistando-em-vr. Outras informações pelo WhatsApp do Centro de Informações Turísticas (CIT): (24) 3511-3380.