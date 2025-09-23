O evento é gratuito e promete animar o público com muita arte, lazer, música e gastronomiaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Volta Redonda promove segunda edição do Marco Zero Cultural no domingo (28)
Evento é gratuito e promete levar ao público, muita arte, lazer, música e gastronomia
Reconhecimento facial leva mais um foragido da Justiça à prisão em Volta Redonda
Sistema da Secretaria de Ordem Pública já permitiu a captura de 16 pessoas com mandado de prisão em aberto e a localização de 15 desaparecidos desde novembro de 2024
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Firjan leva cinema gratuito para as famílias
Sessões ao ar livre quinta (25) e sexta (26) exibirão filmes para todas as idades na praça embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Estácio leva VetMóvel ao bairro Retiro no sábado (27)
Agendamento para atendimento veterinário gratuito para cães e gatos deve ser feito com a SMPDA até quinta-feira (25)
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda comemora números positivos e prevê maior alcance do programa ‘Prevenir’ na Primavera Rosa
Com a criação da LAO, metade dos casos confirmados de câncer estão em estágio inicial e têm quase 100% de chance de cura, reflexo da implantação do rastreio organizado na Atenção Primária
UFF comemora 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios em evento especial
A Universidade Federal Fluminense (UFF) celebrou os 20 anos do curso de Engenharia de Agronegócios durante a IX Semana da Engenharia de Agronegócios, realizada entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, no Campus Vila em Volta Redonda
