Estande contou com a participação de aproximadamente 400 colaboradores da companhiaFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Prevenção às Drogas (Semapred), marcou presença na Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho e Meio Ambiente (Sipatma) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), realizada nos dias 23, 24 e 25 deste mês, com a participação de cerca de 400 colaboradores da indústria.
Segundo a secretária municipal de Assistência e Prevenção às Drogas, Neuza Jordão, iniciativas como essa reforçam a importância do trabalho conjunto entre Poder Público e setor privado, beneficiando colaboradores e fortalecendo a cultura de prevenção na cidade.
"Nossa participação na Sipatma é fundamental para levar informação, orientar e prevenir riscos entre os colaboradores. Queremos promover um ambiente de trabalho mais seguro e saudável, contribuindo para o bem-estar de todos", afirmou a secretária Neuza Jordão.
Durante o evento, a Semapred montou um estande interativo onde os colaboradores puderam responder a um questionário anônimo sobre hábitos de vida e uso de álcool e outras drogas, além de jogos de aposta, possibilitando um mapeamento dos riscos e a elaboração de futuras ações de prevenção. Também estão previstas capacitações para gerentes e diretores, abordando a nova norma da NR1, que trata da prevenção e promoção da saúde do trabalhador.
A Sipatma trata de ações voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental, promovendo práticas seguras no trabalho e incentivando a conscientização sobre o impacto das atividades laborais no meio ambiente.