Estande contou com a participação de aproximadamente 400 colaboradores da companhiaFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda participa da Sipatma da CSN com ações de prevenção e conscientização
Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas montou estande interativo na ação, que contou com a participação de aproximadamente 400 colaboradores da companhia
Prefeitura de Volta Redonda participa da Sipatma da CSN com ações de prevenção e conscientização
Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas montou estande interativo na ação, que contou com a participação de aproximadamente 400 colaboradores da companhia
Prefeitura de Volta Redonda promove audiências públicas sobre o orçamento de 2026 e avaliação das metas fiscais de 2025
Eventos buscam garantir transparência e incentivar a participação popular nas decisões sobre os recursos municipais
campanha de vacinação antirrábica tem última etapa neste sábado (27)
Tutores podem levar cães e gatos para imunização em 16 postos da cidade, entre 8h30 e 17h; incluindo drive-thru na Ilha São João
Volta Redonda conquista primeiro lugar na etapa regional do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura
Educação municipal venceu as duas categorias do evento, que reconhece e valoriza práticas pedagógicas transformadoras na área da alfabetização e letramento
Abertura da Primavera Rosa em Volta Redonda promove conscientização sobre a saúde da mulher
Evento na Policlínica da Mulher reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, com foco no cuidado integral da saúde feminina
Prefeitura de Volta Redonda reinaugura Praça da Chaminé no sábado (27), com atrações culturais
Espaço passou por revitalização e terá, pela manhã, às 9h, mutirão de grafite; e à tarde, às 15h, acontece a edição de aniversário da ‘Batalha da Aposta’
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.