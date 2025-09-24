A intervenção vai transformar o quartel em um espaço mais moderno, funcional e seguro - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 24/09/2025 13:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda deu início à obra de modernização da sede da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR). A intervenção vai transformar o quartel em um espaço mais moderno, funcional e seguro, garantindo melhores condições de trabalho para os agentes e ampliando a qualidade do serviço prestado à população.

O projeto, elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda (IPPU-VR), prevê uma recepção mais atrativa, todo o espaço protegido por grades e uma guarita central que vai ampliar o controle de entrada e saída de viaturas. Outro ponto marcante será a identidade visual da nova sede, com o brasão da Guarda Municipal exposto de frente para a Avenida Alexandre Polastri Filho, facilitando a identificação da corporação e valorizando sua imagem junto à população.

De acordo com o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, a reforma faz parte de uma estratégia mais ampla de fortalecimento da segurança pública em Volta Redonda.

“O novo quartel vai facilitar a logística para operações e terá um papel fundamental no combate ao crime em âmbito regional, além de aumentar a sensação de segurança da população. Hoje, a Guarda Municipal é fundamental na segurança pública de Volta Redonda, assumindo protagonismo em várias ações. São investimentos importantes que estruturam a segurança da cidade para o futuro, mas também valorizam o maior ativo da prefeitura, que são os seus servidores”, destacou.

Frota renovada e capacitações contínuas

A modernização da sede se soma a outros investimentos realizados pela prefeitura desde 2021. Nesse período, uniformes foram adquiridos, assim como novos veículos, ao todo foram 20 (13 carros e sete motocicletas), que ampliaram a capacidade operacional da corporação e garantiram mais agilidade no atendimento das ocorrências.

Além disso, a gestão municipal vem promovendo investimentos em equipamentos e novas tecnologias, como armamentos não letais, que possibilitam abordagens mais seguras e eficazes, preservando a integridade da população e dos agentes.

Outro ponto de destaque é a prioridade dada à formação dos guardas municipais. A Semop tem apoiado treinamentos contínuos e capacitações específicas para que os agentes possam atuar armados, de acordo com a legislação vigente. Esses cursos preparam os profissionais para lidar com diferentes situações do dia a dia, sempre com foco na proteção da população e no respeito aos direitos humanos.

Compromisso com a segurança

O prefeito Antonio Francisco Neto reforçou que os investimentos são parte de um projeto de longo prazo que coloca a segurança pública como prioridade.

“A reforma do quartel, a aquisição de veículos, o investimento em equipamentos modernos e a capacitação contínua dos nossos agentes são exemplos claros de que estamos avançando na construção de uma cidade cada vez mais segura e com uma Guarda Municipal mais equipada e valorizada”, afirmou.