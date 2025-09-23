Serviço está sendo realizado no bairro Jardim Paraíba - Foto: Cris Oliveira - Secom/PMVR

Publicado 23/09/2025 16:23

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda segue investindo em melhorias para garantir o abastecimento de água à população, e a mais recente intervenção iniciada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município (Saae-VR) é a substituição de 2.244 metros de rede no bairro Jardim Paraíba. Com investimento de aproximadamente R$ 600 mil, a obra vai beneficiar cerca de dois mil moradores.

Nesta etapa da obra estão sendo trocadas estruturas antigas de ferro fundido por novas tubulações de PVC. De acordo com o Saae-VR, as redes de ferro fundido, com o tempo, sofrem o incrustamento, o que prejudica o fluxo de abastecimento devido a obstrução da passagem de água nas tubulações. A nova tubulação de PVC garante uma melhor eficiência ao longo do tempo, melhorando a oferta de água no bairro.

"Essa obra faz parte do nosso programa de combate à perda de água, que busca modernizar as redes de abastecimento na cidade, reduzindo as perdas, melhorando a sua eficiência. Através desta substituição, cerca de 2 mil moradores vão ser beneficiados, garantindo assim uma oferta de água mais segura e regular", explicou Silvino Gandos Bouzan, diretor-executivo em exercício do Saae-VR.

Iniciada neste mês de setembro, a obra tem previsão de conclusão de seis meses e é realizada com recursos próprios do município.