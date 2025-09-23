Serviço está sendo realizado no bairro Jardim ParaíbaFoto: Cris Oliveira - Secom/PMVR
Prefeitura investe em nova rede de água para beneficiar cerca de 2 mil moradores do Jardim Paraíba
Saae-VR iniciou substituição de mais de 2 quilômetros de tubulações antigas por novas para evitar obstrução no fluxo do abastecimento
Secretaria de Saúde realiza na Vila Santa Cecília ação de conscientização ligado ao Setembro Amarelo
Prefeitura promove atividades de sensibilização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, com apoio de diversas secretarias municipais
Volta Redonda promove segunda edição do Marco Zero Cultural no domingo (28)
Evento é gratuito e promete levar ao público, muita arte, lazer, música e gastronomia
Reconhecimento facial leva mais um foragido da Justiça à prisão em Volta Redonda
Sistema da Secretaria de Ordem Pública já permitiu a captura de 16 pessoas com mandado de prisão em aberto e a localização de 15 desaparecidos desde novembro de 2024
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Firjan leva cinema gratuito para as famílias
Sessões ao ar livre quinta (25) e sexta (26) exibirão filmes para todas as idades na praça embaixo da Biblioteca Municipal, na Vila Santa Cecília
Parceria entre Prefeitura de Volta Redonda e Estácio leva VetMóvel ao bairro Retiro no sábado (27)
Agendamento para atendimento veterinário gratuito para cães e gatos deve ser feito com a SMPDA até quinta-feira (25)
Linha de Atenção Oncológica de Volta Redonda comemora números positivos e prevê maior alcance do programa ‘Prevenir’ na Primavera Rosa
Com a criação da LAO, metade dos casos confirmados de câncer estão em estágio inicial e têm quase 100% de chance de cura, reflexo da implantação do rastreio organizado na Atenção Primária
