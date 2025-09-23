O evento aconteceu na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília - Foto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

O evento aconteceu na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa CecíliaFoto: Adriana Cópio - Secom/PMVR

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Divisão Técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) – e em parceria com as secretarias de Cultura (SMC) e Assistência Social (Smas), realizou nesta terça-feira, 23, uma ação de conscientização em alusão ao Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e à valorização da saúde mental. O evento aconteceu na Praça Rotary, embaixo da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília, e teve como objetivo promover um ambiente de acolhimento, diálogo e sensibilização sobre a importância de cuidar da saúde emocional.

Com uma programação diversificada e acessível a toda a população, a tarde foi marcada por apresentações culturais, distribuição de materiais informativos sobre prevenção ao suicídio e orientações sobre os serviços de saúde mental disponíveis em Volta Redonda. A ação também se propôs a criar um espaço seguro onde as pessoas pudessem refletir sobre a importância de buscar ajuda e cuidar de sua saúde emocional. Além disso, a iniciativa buscou reforçar a rede de apoio emocional da cidade, destacando os serviços de atendimento psicossocial e enfatizando a importância de falar sobre saúde mental, quebrando estigmas e preconceitos.

A médica e coordenadora técnica da Divisão de Saúde Mental, Suely Pinto, ressaltou a importância das ações realizadas no município.

“O Setembro Amarelo é um momento de sensibilização e reflexão sobre a saúde mental, um tema que ainda é tabu em nossa sociedade. Ao promovermos esses eventos, buscamos oferecer um espaço de acolhimento e informação, onde as pessoas podem falar abertamente sobre seus sentimentos e encontrar apoio. Estamos comprometidos em criar um ambiente mais seguro para todos”, afirmou a coordenadora.

Segundo o coordenador-executivo da Divisão Técnica de Saúde Mental, William Aquino, a proposta da Prefeitura é aproximar a população dos serviços oferecidos na cidade e reforçar a importância de acolher quem está em sofrimento.

“A ação realizada nessa terça-feira foi uma oportunidade de dar visibilidade ao trabalho que estamos realizando, com a participação de nossos profissionais de saúde mental. Queremos sensibilizar as pessoas sobre a importância de buscar ajuda e cuidar de si mesmas, principalmente em tempos difíceis como o que vivemos atualmente”, destacou Aquino.

Próximos eventos

A atividade realizada na Praça Rotary foi apenas um dos diversos eventos que estão sendo promovidos pela Prefeitura de Volta Redonda durante o mês de setembro. A programação continua com atividades que seguem fortalecendo a conscientização sobre a importância da saúde mental e o apoio emocional disponível para a população.

Entre as ações que ainda ocorrerão, destacam-se: no dia 24, às 13h30, a palestra "Agir Salva Vidas" com a equipe do Caps Belvedere e alunos do UniFOA; no dia 25, às 10h, grupo de esportes "A vida vale a pena!", com uma caminhada pela Vila Mury, seguida de café compartilhado; e no dia 26, às 9h, Exibição de filme temático e debate sobre prevenção ao suicídio no Caps-AD.

Essas ações têm como objetivo continuar o trabalho de sensibilização e mostrar à população os caminhos para o cuidado da saúde mental, além de dar visibilidade aos serviços de apoio que Volta Redonda oferece àqueles que precisam de ajuda.