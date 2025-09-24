A cerimônia oficial de entrega está marcada para às 9h, junto ao início do mutirão de grafite - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 24/09/2025 13:28

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio de parceria entre as secretarias municipais de Obras (SMO), Cultura (SMC), Juventude (Sejuv) e Esporte e Lazer (Smel), entrega, neste sábado (27), a revitalização da Praça da Chaminé, no bairro Jardim Paraíba. O espaço, um dos principais pontos de convivência e manifestação cultural da cidade, será reinaugurado e devolvido à população com programação cultural ao longo do dia.

Artistas regionais vão ocupar os muros da pista de skate, em uma ação apoiada pela Fundação CSN, que fornecerá todo o material.

“Nosso objetivo, a partir da inauguração da pista de skate, será transformar toda aquela região em uma área de ocupação de arte urbana. O primeiro passo será a realização deste mutirão”, destacou o secretário municipal de Cultura, Anderson de Souza.

Às 15h, a praça recebe a edição especial de três anos da “Batalha da Aposta”, realizada pela primeira vez em trios. Oito equipes disputam o prêmio de R$ 1.500. Entre os nomes confirmados estão Kodah, Devilzinha, Levinsk, LZ, Schuler e Black Panter, com o comando de DJ Joaton e Dionízio no Beat. O evento conta ainda com o apoio das empresas Vitis Souls e Art com Júpiter, além das secretarias municipais da Juventude (Sejuv) e de Cultura (SMC).

“A Batalha da Aposta é um espaço onde a juventude transforma rima em voz, cultura em identidade e talento em oportunidade. Apoiamos essa iniciativa por acreditar na força transformadora da juventude de Volta Redonda”, afirmou o secretário municipal da Juventude, Munir Francisco Filho.