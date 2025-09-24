A cerimônia oficial de entrega está marcada para às 9h, junto ao início do mutirão de grafiteFoto: Divulgação - Secom/PMVR
Prefeitura de Volta Redonda reinaugura Praça da Chaminé no sábado (27), com atrações culturais
Espaço passou por revitalização e terá, pela manhã, às 9h, mutirão de grafite; e à tarde, às 15h, acontece a edição de aniversário da ‘Batalha da Aposta’
Prefeitura de Volta Redonda inicia obra de modernização da sede da Guarda Municipal
Reforma do quartel integra pacote de investimentos que conta com novos uniformes, veículos, equipamentos e capacitação contínua dos agentes
Prefeitura investe em nova rede de água para beneficiar cerca de 2 mil moradores do Jardim Paraíba
Saae-VR iniciou substituição de mais de 2 quilômetros de tubulações antigas por novas para evitar obstrução no fluxo do abastecimento
Secretaria de Saúde realiza na Vila Santa Cecília ação de conscientização ligado ao Setembro Amarelo
Prefeitura promove atividades de sensibilização sobre saúde mental e prevenção ao suicídio, com apoio de diversas secretarias municipais
Volta Redonda promove segunda edição do Marco Zero Cultural no domingo (28)
Evento é gratuito e promete levar ao público, muita arte, lazer, música e gastronomia
Reconhecimento facial leva mais um foragido da Justiça à prisão em Volta Redonda
Sistema da Secretaria de Ordem Pública já permitiu a captura de 16 pessoas com mandado de prisão em aberto e a localização de 15 desaparecidos desde novembro de 2024
