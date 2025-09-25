A vacinação acontecerá em diferentes pontos da cidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR
campanha de vacinação antirrábica tem última etapa neste sábado (27)
Tutores podem levar cães e gatos para imunização em 16 postos da cidade, entre 8h30 e 17h; incluindo drive-thru na Ilha São João
Volta Redonda conquista primeiro lugar na etapa regional do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura
Educação municipal venceu as duas categorias do evento, que reconhece e valoriza práticas pedagógicas transformadoras na área da alfabetização e letramento
Abertura da Primavera Rosa em Volta Redonda promove conscientização sobre a saúde da mulher
Evento na Policlínica da Mulher reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, com foco no cuidado integral da saúde feminina
Prefeitura de Volta Redonda reinaugura Praça da Chaminé no sábado (27), com atrações culturais
Espaço passou por revitalização e terá, pela manhã, às 9h, mutirão de grafite; e à tarde, às 15h, acontece a edição de aniversário da ‘Batalha da Aposta’
Prefeitura de Volta Redonda inicia obra de modernização da sede da Guarda Municipal
Reforma do quartel integra pacote de investimentos que conta com novos uniformes, veículos, equipamentos e capacitação contínua dos agentes
Prefeitura investe em nova rede de água para beneficiar cerca de 2 mil moradores do Jardim Paraíba
Saae-VR iniciou substituição de mais de 2 quilômetros de tubulações antigas por novas para evitar obstrução no fluxo do abastecimento
