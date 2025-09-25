A vacinação acontecerá em diferentes pontos da cidade - Foto: Divulgação - Secom/PMVR

A vacinação acontecerá em diferentes pontos da cidadeFoto: Divulgação - Secom/PMVR

Publicado 25/09/2025 15:45

Volta Redonda - A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realiza neste sábado (27) a terceira e última etapa da campanha de Vacinação Antirrábica para cães e gatos. A imunização acontecerá das 8h30 até as 17h em 16 pontos diferentes e também haverá vacinação em drive-thru na Ilha São João.

A campanha foi dividida em três datas diferentes, a fim de ampliar a vacinação em toda a cidade. Segundo o coordenador do Centro de Controle de Zoonoses de Volta Redonda, Silmar Ferreira Gomes, dessa forma são maiores as chances de alcançar a meta da campanha deste ano, que é a de imunizar cerca de 20 mil animais. As duas primeiras etapas imunizaram 13.633 animais, sendo 6.596 cães e gatos em 30 de agosto, e 7.037 animais no último dia 13.

Os tutores de cães e gatos a partir de três meses de idade podem levar seus animais para vacinação. Os cães devem ser levados na coleira, e os de porte grande devem, ainda, utilizar focinheira para maior segurança. Os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas, e, para a segurança de todos, os animais precisam ser conduzidos por adultos para evitar acidentes.

"Neste sábado acontecerá a última etapa da campanha de vacinação antirrábica. É muito importante que tutor que ainda não imunizou seu animal leve o cão ou gato a um dos pontos de vacinação. É fundamental para a proteção dos pets e dos seres humanos, pois a raiva é uma doença grave de alta letalidade”, reforçou Silmar, lembrando que o CCZ realiza a vacinação antirrábica durante todo o ano, bastando apenas entrar em contato antes de levar seu animal. Os telefones para maiores informações são: 3512-8498 e 3512-8499.

Confira os locais de vacinação neste sábado (27): Açude (UBSFs Açude I e Açude II); Belo Horizonte (Cras Belo Horizonte); Vila Brasília (UBSF Vila Brasília); Mariana Torres (UBSF Mariana Torres); Retiro (UBSFs Retiro I e Retiro II, além da Escola Municipal Amaral Peixoto); Vale Verde (UBSF Vale Verde); Vila Mury (UBSF Vila Mury); Voldac (Cras Voldac); Morada do Campo (Centro de Convivência CAM – Fundação Beatriz Gama); Siderlândia (UBSF Siderlândia); Belmonte (UBSFs Belmonte e Jardim Belmonte); Padre Josimo (UBSF Padre Josimo); além do drive-thru na Ilha São João.