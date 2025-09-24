Volta Redonda participou da etapa regional com outros municípios do Sul Fluminense - Foto: Divulgação/SME

Volta Redonda participou da etapa regional com outros municípios do Sul FluminenseFoto: Divulgação/SME

Publicado 24/09/2025 16:20

Volta Redonda - A educação pública municipal de Volta Redonda conquistou o primeiro lugar nas duas categorias da etapa regional do II Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas pela Leitura – iniciativa da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) que reconhece e valoriza práticas pedagógicas transformadoras na área da alfabetização e letramento. Com a presença do secretário Osvaldir Denadai e equipes da Secretaria Municipal de Educação (SME), a cerimônia de premiação foi realizada nessa terça-feira (23) no campus Três Poços do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

Na edição deste ano, o prêmio contou com as categorias Alfabetização (1º e 2º ano do ensino fundamental) e Recomposição das Aprendizagens (3º ao 5º ano). Volta Redonda foi vencedora na Alfabetização, com o relato da professora Aline Aparecida de Oliveira dos Santos intitulado “Leitura que Encanta: Entre Laços e Letras”, da Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Júnior; e na categoria Recomposição com o relato da professora Patrícia da Silva Nascimento Rodrigues, intitulado “Toda quarta é diferente: um passeio por estações”, da Escola Municipal Professor Waldyr Amaral Bedê.

“Olhar para a prática do professor, reconhecendo o seu trabalho dotado de criatividade e dedicação, potencializa as trocas de experiência e pode transformar as salas de aula em espaços de renovação, inovação e, consequentemente, aprendizagens significativas”, destacou Shirley Viviane Teixeira, chefe da Seção de Anos Iniciais da SME, acrescentando que, com a conquista, Volta Redonda garante participação na etapa estadual do prêmio.

A articuladora municipal e implementadora da Alfabetização da SME, Gisele Paz de Lima, esteve presente na premiação e reforçou que o evento também busca inspirar e ampliar os espaços de formação, além de consolidar projetos e relatos de experiências que podem ser aplicados em salas de aulas de diferentes contextos sociais, econômicos e culturais. “A partir desses espaços de formação e de troca de experiências, é possível reafirmar juntos, o nosso compromisso com a alfabetização na idade certa.”

Volta Redonda participou da etapa regional com outros municípios do Sul Fluminense: Angra dos Reis, Barra Mansa, Itatiaia, Mangaratiba, Paraty, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Quatis, Resende e Rio Claro.

“A reunião dos municípios do Sul Fluminense celebra o trabalho dos educadores e fortalece a rede de colaboração regional, firmando um compromisso que não visa apenas bons resultados, mas, sobretudo, um compromisso que é ético, pedagógico e humano”, afirmou o secretário de Educação de Volta Redonda, Osvaldir Denadai, parabenizando o trabalho de toda a equipe da SME, que tem na direção pedagógica Patrícia Rodrigues Vidal.

Também estiveram presentes na premiação a subsecretária municipal de Educação, Mônica Serafim; Danielle Malta, Márcia Almeida, Vanessa Rosa Rocha, Eulina Carolina Lima, implementadoras da Seção de Anos Iniciais; Edilene Mara Ferreira, cerimonialista do evento e chefe de seção da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da SME; além de Wellerson Barboza, supervisor educacional da Escola Professor Waldyr Amaral Bedê, e Patricia Cristina Paneto, que é diretora da Escola Municipal Maestro Franklin de Carvalho Junior.

Premiação

A segunda edição do Prêmio Magda Soares: Transformando vidas pela leitura tem como objetivo reconhecer práticas de excelência em alfabetização e recomposição das aprendizagens no âmbito do Programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no estado do Rio de Janeiro.

Instituído pela Resolução Seeduc nº 6371, de 15 de agosto de 2025, o prêmio busca avaliar, valorizar e premiar projetos de destaque desenvolvidos por docentes das redes públicas municipais que contribuem de forma significativa para garantir o direito à alfabetização de todas as crianças.

A iniciativa nasce do compromisso de assegurar que 100% das crianças do estado estejam alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental, em consonância com o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A ação busca valorizar o fazer docente, promover a troca de experiências e fortalecer o eixo 4 do programa, que é o Reconhecimento de Boas Práticas, fundamental para disseminar estratégias pedagógicas exitosas.

O prêmio também reafirma o ensinamento de Magda Soares: alfabetizar é garantir um direito humano essencial, condição indispensável para o pleno exercício da cidadania e para a justiça social.